Decreto PNRR: le novità in tema di processo tributario

Con il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 rubricato “disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022)”, pubblicato nella G.U. serie generale n. 47 del 24 febbraio 2023, la cui entrata in vigore è fissata dal 25/02/2023, si è data attuazione alla riforma del processo tributario nella parte relativa all’attribuzione di determinate controversie, secondo un criterio di competenza in base al valore della lite, al giudice tributario monocratico.

Vittorio Rienzo