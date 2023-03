decreto-pnrr:-semplificazioni-in-materia-di-appalti

Il decreto PNRR (D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 – G.U. 24 febbraio 2023, n. 47) prevede disposizioni per l’accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere: è prevista l’estensione a tutti gli appalti PNRR e PNC, comprese le infrastrutture connesse, delle procedure “supersemplificate” già previste per l’edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenza dei servizi, VIA e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali .

Vittorio Rienzo