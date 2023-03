Decreto suspende trabalho remoto em todos os órgãos da Prefeitura de Natal

Medida foi publicada no Diário Oficial do Município desta quarta (1). Prédio da Prefeitura de Natal, Palácio Felipe Camarão, sede, frente, fachada

A Prefeitura de Natal suspendeu o trabalho remoto ou por escala em todos os órgãos públicos da administração direta, indireta, além de autarquias e fundações municipais.

O decreto que prevê exclusivamente o trabalho presencial foi publicado na edição do Diário Oficial do Município desta quarta-feira (1).

A decisão vale para todo o expediente que se estenda das 8h às 16h horas, entre a segunda e a sexta-feira.

O decreto ainda estabelece que o horário de atendimento ao público é até as 14h. Segundo o decreto, os órgãos e pastas ainda poderão estabelecer regras e critérios específicos para o cumprimento da decisão, de acordo com a especificidade e funcionalidade de cada instituição.

Porém, toda decisão deverá ser repassada para a Secretaria Municipal de Administração (Semad), para que seja devidamente analisada pelos secretários do município e pelo prefeito. Após análise e aprovação, as decisões serão publicadas no Diário Oficial do Município.

Durante a pandemia da covid-19, o trabalho em regime remoto foi uma das alternativas encontradas para que os funcionários da administração direta e indireta do município pudessem trabalhar à distância, a fim de evitando aglomerações e contaminações.

“Com a baixa no número de casos em todo o país e a vacinação em andamento, é possível realizar um retorno integral das atividades presenciais”, informou o município.

