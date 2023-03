Decreto Whistleblowing in G.U. Riforma fiscale: il CdM approva il disegno di legge

Nella settimana in cui sono stati pubblicati in G.U. il D.Lgs. n. 24/2023 in tema di whistleblowing e il D.L. n. 20/2023 sull’immigrazione irregolare, il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di provvedimenti, tra cui il ddl con la riforma fiscale. Ok anche al Decreto sul Ponte sullo Stretto e al D.L. in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale, a breve in Gazzetta. L’Assemblea della Camera ha dato il primo via libera al progetto di legge sulla procedibilità d’ufficio e sull’arresto in flagranza.

Vittorio Ferla