Rosa e Deddy si sono detti addio. Dopo un lungo silenzio la ballerina ha svelato la verità sul suo rapporto, ormai naufragato, con il cantante.

Rosa e Deddy, perchè si sono lasciati?

Da qualche tempo i fans della coppia erano in allerta, dai social dei due ragazzi qualcosa i più attenti avevano già intuito. Ed avevano ragione, la crisi era già nell’aria, poi a dare l’ufficialità ci ha pensato Rosa Di Grazia che è stata letteralmente inondata di domande da parte dei fans circa l’andamento della sua relazione. La love story tra lei e il cantante sbocciata nella scuola di Amici è finita. Dopo qualche giorno di silenzio da parte della ballerina, ha finalmente deciso di aprirsi ai suoi fans e nei confronti di tutte quelle persone che hanno fatto il tifo per loro, per la coppia che erano.

“Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta”- ha detto Rosa come prima cosa. Poi ha spiegato perchè per giorni ha preferito serbare il silenzio sulla motivazioni della rottura con il suo ex. “Il silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole”.

Amici, Rosa Di Grazia svela perchè la storia con Deddy non ha funzionato

Rosa ha chiarito che nutriva delle grandi aspettative nei confronti del suo rapporto con Deddy, sperava e sognava che la relazione con lui potesse decollare, che avesse un futuro ma purtroppo così non è stato. “…Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato“.

La ballerina ha spiegato che nonostante fossero molto innamorati, usciti dalla scuola di Amici e ritrovandosi faccia a faccia con la quotidianità, il loro legame non ha retto. Per questo motivo hanno preferito separare le loro strade. Rosa ha parlato a cuore aperto, spiegando che lei e il suo ex Deddy sono rimasti in buoni rapporti, che tra loro non c’è nessuna forma di rancore o astio. L’ex allieva di Amici ha chiarito che hanno a lungo parlato e nonostante si siano lasciati, conservano il buono della relazione, continuando a nutrire un profondo affetto l’uno per l’altra.