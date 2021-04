Deddy e Sangiovanni infrangono le regole | La grave comunicazione

Deddy e Sangiovanni hanno ricevuto un duro rimprovero dal proprio coach, Rudy Zerbi. I due hanno infranto le regole della scuola di Amici e stavolta non hanno avuto scampo. Ecco che cosa è successo

Ad Amici si sa, finchè si è un concorrente il regolamento interno e le regole vanno seguite e chi meglio di Rudy Zerbi può farle rispettare? Stavolta a fare i conti con il severo coach di canto sono stati Sangiovanni e Deddy. I due amici e compagni di squadra si sono resi protagonisti di un duro rimprovero per un atteggiamento ‘ostile’ nei confronti delle regole.

Seppur colpevoli del medesimo comportamento sbagliato, hanno reagito in maniera completamente opposta, tanto da far andare su tutte le furie il prof.

Sangiovanni e Deddy: il duro rimprovero

Nell’ultima puntata del daytime di Amici, andata in onda su Italia 1, Rudy Zerbi ha convocato in saletta prove la coppia di allievi per una comunicazione piuttosto grave. Infatti il coach ha iniziato ad elencare tutte le mancanze, ritardi e comportamenti contrari al regolamento, di cui tutti e due si sono resi colpevoli. Come è noto ai più il discografico, sin dall’inizio del suo operato nel famoso talent show, ha sempre dato la stessa importanza al rispetto delle regole e all’educazione quanto al talento, non facendone mai mistero.

In questa edizione ci sono stati parecchi episodi di rimproveri e provvedimenti dati proprio per questa ragione, soprattutto per l’ordine e per la pulizia della casetta. In questo caso la coppia di cantanti ha disertato la palestra, sono arrivati in ritardo a più lezioni e a più riprese hanno lasciato i microfoni spenti. Tutto questo è bastato a Zerbi per andare su tutte le furie e a scatenare una vera e propria polemica.

Ciò che ha stupito però è stato come hanno accolto tale richiamo, se da una parte Deddy ha preferito rimanere in silenzio, Sangiovanni ha contestato pesantemente le accuse mossegli dal prof.

Le reazioni opposte dei due cantanti

Una volta messi difronte alle loro responsabilità Sangiovanni e Deddy hanno reagito in due maniere completamente opposte. Il primo non ha voluto saperne delle accuse di Rudy e ha controbattuto con forza le sue idee: “Rudy non ce la posso fare davvero, anche solo sentir la parola ‘regole’, ‘scuola’ insieme, mi dispiace ma non…io mette la sveglia tutti i giorni alle 7 e mezza puntuale, metto la sveglia non la sento non riesco più a svegliarmi“. Ovviamente il prof ha incalzato e non si è lasciato intimorire.

Per quanto riguarda il fidanzato di Rosa ha preferito la via del silenzio e al primo accenno di giustificazione è stato prontamente rimesso al proprio posto e ha lasciato i due con queste parole, chiare ma concise: “Pretendo e non sto scherzando ok? Che questa sia l’ultima volta che affrontiamo questo discorso”.

