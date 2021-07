Dedicato, Serena Autieri all’ospite Ivan Zazzaroni: “Mi vuoi provocare?” e lui “Non è bello quello che dici perché …”

Il programma Dedicato che va in onda su Rai 1 condotto da Serena Autieri, attrice, cantante e conduttrice bravissima è seguitissimo e molto apprezzato e sta riscuotendo un grande successo di pubblico in termini di ascolti. Ieri, ospite dalla Autieri è andato Ivan Zazzaroni e i due si sono molto divertiti a prendersi reciprocamente in giro.

Vediamo cosa è accaduto in trasmissione.

Serena Autieri scherza con Ivan Zazzaroni che sta al gioco

Ieri ospite da Serena Autieri, nella trasmissione che è iniziata questa estate Dedicato, è andato Ivan Zazzaroni, il giornalista sportivo e direttore del Corriere dello Sport.

Ivan Zazzaroni, dopo la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra agli Europei ha dichiarato, molto felice e soddisfatto: “Per la prima volta abbiamo sentito un allenatore parlare di gioia e divertimento e non di tensione. Ha creato un gruppo”.

Ivan Zazzaroni si riferiva all’allenatore Roberto Mancini, che è piacito davvero a tutti ed è stato molto apprezzato per tutto il lavoro che ha fatto con gli azzurri sia tecnico che umano.

Zazzaroni, poi, prendendo in giro bonariamente Serena Autieri le ha detto: “Nel documentario che ti sei persa Roberto dice ai giocatori di divertirsi”. E la Autieri, che ha finto di esserla presa ma in realtà stava al gioco, scherzando, gli ha risposto: “Ma tu che ne sai che me lo sono perso? Mi vuoi provocare?“.

Ivan Zazzaroni a Serena Autieri “Non è bello quello che dici”

Poi la chiacchierata è continuata e Serena Autieri ha voluto prendere in giro Zazzaroni chiamandolo con lo stesso accento con cui viene presentato quando ha il ruolo di giudice a Ballando con le stelle, la trasmissione condotta da Milly Carlucci che va in onda il sabato sera su Rai 1 di solito ad inizio primavera, covid permettendo.

E lui, scherzando le ha detto: “Non è bello che dopo 40 anni di carriera giornalistica, venga ricordato come giudice di ballo…”.

Prima che il programma iniziasse, Serena Autieri era stata ospite da Mara Venier a Domenica In e aveva presentato questo suo programma. Mara Venier, quando ha sentito l’idea del programma, le è piaciuta subito e rivolgendosi a Coletta che era in studio da lei gli aveva detto che quell’idea di programma l’avrebbe voluta portare a Domenica In e poi, rivolgendosi a Serena Autieri, scherzando, le aveva detto: “Me l’hai rubato“.