dedicato,-serena-autieri-scoppia-in-lacrime:-dolore-troppo-forte

Serena Autieri scoppia in lacrime a “Dedicato”, il dolore è troppo forte: di seguito vi spieghiamo cos’è successo

Dedicato, Serena Autieri scoppia in lacrime: il ricordo dell’attore scomparso è troppo forte (Fonte: Screen RaiPlay)

Serena Autieri è un’attrice napoletana molto famosa. Ha esordito in televisione nel 1998 nel cast della soap opera di Rai 3, Un posto al sole. L’attrice interpretava il ruolo della cantante Sara De Vito. Nel 2001, invece, ha affiancato come valletta Alberto Castagna nella conduzione del programma di Canale 5 Stranamore. Raggiunge l’apice del successo nel 2003, quando viene scelta da Pippo Baudo come co-conduttrice del Festival di Sanremo insieme a Claudia Gerini.

Al cinema, invece, esordisce in alcuni cortometraggi, tra cui Lupi, diretto da Fabio Segatori. Nel 2004 gira il suo primo film intitolato Sara May. È stata anche doppiatrice per il musical animato targato Disney, Frozen – Il regno di ghiaccio, in cui ha doppiato Elsa, la regina delle nevi.

Serena Autieri scoppia in lacrime a Dedicato: il motivo

L’attrice Serena Autieri è la conduttrice del nuovo programma di Rai 1, “Dedicato”, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.55 alle 11.25, dal 28 giugno al 10 settembre. Protagoniste del programma le storie, di incontri, ma anche di grandi distanze finalmente colmate. Il tutto con la formula della dedica musicale, ma anche della dedica legata a un film o a un programma televisivo. Ogni giorno c’è un ospite speciale.

Nella puntata odierna, è stato ospite nel programma della Autieri, Gerardo Ferrara, sosia di Massimo Troisi ne Il postino. In collegamento, inoltre, c’era Maria Grazia Cucinotta, protagonista in quel film insieme all’attore napoletano. Proprio l’attrice ha chiesto di ascoltare il brano “Quando” di Pino Daniele, interpretato dalla conduttrice napoletana.

L’attrice e conduttrice, però, non è riuscita a trattenere l’emozione. Il ricordo di Troisi, ma anche di Pino Daniele, era troppo forte. La conduttrice di Dedicato è scoppiata in lacrime, facendo emozionare anche il pubblico.