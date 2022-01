Deep fake, Deep Nude come cancellare un video virale? parla il CEO DELLA PRIVACY GARANTITA DI WEB REPUTATION Cristian Nardi

In tutto, il nostro esperimento deepfake è durato tre giorni ed è costato $ 85,96 in crediti Google Cloud Platform. Sembrava un piccolo prezzo da pagare per la celebrità.

Cosa dice il creatore dell’app

Dopo l’esperimento, ho contattato il creatore anonimo di FakeApp tramite un indirizzo email sul suo sito web. Volevo sapere come ci si sentiva a creare uno strumento di intelligenza artificiale all’avanguardia, solo per averlo allegramente cooptato da pornografi eticamente sfidati.

Un uomo ha risposto, identificandosi come sviluppatore di software nel Maryland. Come Derpfakes, l’uomo non mi ha dato il suo nome completo, e invece ha usato la sua prima iniziale, N. Ha detto di aver creato FakeApp come esperimento creativo ed è stato dispiaciuto nel vedere che la community di deepfake di Reddit lo usava per il male.

“Mi sono unito alla community basata su questi algoritmi quando era molto piccola (meno di 500 persone)”, ha scritto, “e non appena ho visto i risultati ho capito che si trattava di una tecnologia brillante che dovrebbe essere accessibile a chiunque voglia giocare. in giro con esso. Ho pensato di provare a mettere insieme un pacchetto facile da usare per raggiungere questo obiettivo.”

N. ha affermato di non supportare l’uso di FakeApp per creare materiale pornografico non consensuale o altri contenuti offensivi. E ha detto di essere d’accordo con la decisione di Reddit di vietare i deepfake espliciti. Ma ha difeso il prodotto.