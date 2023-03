Defensor destaca importância de STF julgar condenação de homem abordado por ser negro: ‘Não dá para compactuar com racismo’

Discussão na Corte é baseada em caso de homem negro flagrado com 1,53 grama de cocaína, em Bauru (SP), e condenado por tráfico de drogas. Plenário do STF durante sessão desta quinta-feira (2)

O julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a possibilidade de invalidar provas obtidas em abordagens policiais motivadas por racismo estrutural é “importante e urgente”. É o que diz o defensor público do caso que gerou a discussão na Corte, Pedro Henrique Pedretti.

“Até onde a gente sabe, é a primeira vez que o STF vai se manifestar expressamente sobre a questão do perfilamento racial e anulação de provas em razão disso. Então, é muito importante porque vai firmar o entendimento da Suprema Corte do país”, explica.

Pedro é o autor do pedido de habeas corpus que vem sendo analisado no plenário desde quarta-feira (1º). Nesta quinta (2), o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima semana.

A solicitação busca garantir liberdade a um homem negro que foi condenado por tráfico de drogas após ser detido com 1,53 grama de cocaína em Bauru, no interior de São Paulo.

Ao longo da investigação, em depoimento, os policiais que participaram da abordagem admitiram que a ação só foi realizada pelo fato do homem ser negro. Eles reconheceram que a suspeita que justificou a busca pessoal foi a cor da pele.

Um dos policiais disse que “avistou ao longe um indivíduo de cor negra que estava em cena típica de tráfico de drogas, uma vez que ele estava em pé junto o meio fio da via pública e um veículo estava parado junto a ele como se estivesse vendendo/comprando algo” e “que ao se aproximarem da rua Santa Teresa viram um indivíduo negro que ‘servia’ algum usuário de droga em um carro de cor clara”.

Francisco Cícero dos Santos Júnior foi sentenciado a sete anos e 11 meses de prisão, pena que, mais tarde, foi reduzida pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) para dois anos e 11 meses. Hoje, ele responde ao processo em liberdade.

No pedido de habeas corpus, a Defensoria Pública recorre da decisão do STJ e pede a anulação da condenação. “É uma quantidade de droga muito pequena para dizer que era destinada ao tráfico. Movimenta-se toda uma máquina, todo o Estado, para perseguir essa pessoa, instaurar o processo, condená-la por 1,53 grama. Demonstra como o Brasil é um país atrasado na política de drogas”, diz o defensor.

“A gente tem diversas estatísticas que mostram como é diferente o tratamento penal e pelas forças de segurança pública entre a população branca e de classe média e rica e a população negra e pobre. E isso precisa ser enfrentado com muita urgência. Não dá mais para a gente ficar compactuando com prática racista a essa altura da história do Brasil”, afirma Pedro.

Para ele, o julgamento do caso é fundamental porque a interpretação dele, por parte do STF, pode ser usada como referência pela Justiça em casos análogos no futuro.

“Quando se firma o primeiro entendimento, a tendência é que seja repetido. Tudo o que for falado sobre o tema, tudo o que for fixado, fica ali como norte interpretativo para outros tribunais do país”, explica.

Perfilamento racial

Perfilamento racial é o ato de suspeitar ou visar uma pessoa de uma determinada raça, com base em características ou comportamentos observados ou assumidos de um grupo racial ou étnico, em vez de uma suspeita individual.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), o perfilamento racial é o uso, pela polícia e profissionais de segurança, da raça, cor, ascendência, etnicidade ou nacionalidade de uma pessoa “como parâmetro para submetê-la a buscas pessoais minuciosas, verificações de identidade e investigações”.

A ONU identificou, em um relatório de 2020, que no Brasil há “uma sobre-representação de brasileiros afrodescendentes no sistema carcerário e uma cultura de perfilamento e discriminação racial em todos os níveis do sistema de justiça”.

“O perfilamento racial perpetua e é manifestação do racismo institucional. Essa prática viola uma série de direitos, não apenas do cidadão que sofre imediatamente o perfilamento racial, mas de toda a população negra, que fica exposta a condutas discriminatórias por parte das forças policiais”, alega a Defensoria Pública de SP.

Contraponto

Durante o julgamento no STF, a Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu a rejeição do habeas corpus. Segundo o órgão, o racismo estrutural não ficou configurado no caso e a busca pessoal foi motivada por “aparente atividade de mercancia da droga”.

A vice-procuradora geral da República, Lindôra Araújo, disse que “o STF não pode transformar crime de tráfico em racismo”, e que “se entender que é racismo, vai ter que soltar todos presos de tráfico”.

O defensor explica, no entanto, que o pedido é individual. “Esse processo não tem alcance geral, é um habeas corpus individual. Ele não tem efeito vinculante, não tem efeito geral. Processualmente, ele só se aplica àquele caso”, contrapõe.

“Eu acho que esse argumento na verdade é uma forma de mascarar o debate que está sendo travado naquele processo, que é uma abordagem fundada por perfilamento racial. A gente não pode mais a essa altura da história ser tolerante no Brasil com uma política de segurança pública fundada no perfilamento racial”, diz Pedro.

