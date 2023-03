Para ser atendido, é necessário realizar um agendamento prévio. Consultas ocorrem das 9h às 16h. Defensoria Pública realiza atendimentos gratuitos em bairros de Pirassununga; veja locais

Prefeitura de Pirassununga

O projeto itinerante ‘DPU Para Todos’, da Defensoria Pública da União, realiza, até a sexta-feira (17), atendimentos gratuitos à população de Pirassununga (SP), que tenha demandas com a Justiça Federal.

As consultas ocorrem das 9h às 16h e são destinadas a pessoas que tem renda familiar de até R$ 2 mil ou comprovarem que não tem condições de pagar um advogado sem prejudicar o próprio sustento. (Veja datas e locais de atendimento ao longo da semana).

Para ser atendido, os interessados precisam realizar um agendamento prévio nos locais em que o projeto irá ocorrer.

‘DPU Para Todos’

Terça-feira (14)

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) – Rua Frederico Port, 74 – Centro

Quarta-feira (15)

CRAS São Pedro – Avenida Dr. Ivo Xavier Ferreira, 3028

Quinta-feira (16)

CRAS Santa Fé – Rua São Sebastião, 1300

Sexta-feira (17)

Escola Estação Municipal de Apoio e Atendimento Integral a Criança (EMAIC) Zona Norte – Avenida Brasil, 1053 – Vila Esperança

