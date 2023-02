Litoral Norte terá volume maior de chuva, com acumulado de 250 milímetros. Defesa Civil alerta para chuvas intensas na região durante o final de semana de carnaval.

Fábio França/ G1

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para as fortes chuvas que devem atingir a região do Vale do Paraíba e as cidades do Litoral Norte entre esta quinta-feira (16) e domingo (19).

De acordo com o órgão, o Litoral Norte de São Paulo terá o maior acumulado de chuva, com previsão de 250 milímetros no período. Na Serra da Mantiqueira, o acumulado pode chegar as 150 milímetros, enquanto a previsão é de 100 milímetros na região de São José dos Campos.

Ainda segundo a Defesa Civil, a previsão é de chuvas fortes, seguidas de raios, ventos e granizo. Com o alerta, a entidade recomendou atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos.

Como o período será marcado por comemorações de carnaval, a Defesa Civil deu orientações específicas de cuidados para os foliões, para redobrar a atenção ao volante pelo risco de aquaplanagem.

Além disso, o órgão fez um apelo, para que em caso de tempestades, quem estiver em locais abertos, como bloquinhos ou praias, busque abrigo, já que essas áreas têm maior incidências de raios.

Caso o morador esteja em uma situação de emergência durante as fortes chuvas, é possível acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vito Califano