defesa-civil-alerta-para-chuvas-intensas,-raios-e-ventania-na-baixada-santista,-sp

Segundo a Defesa Civil, a previsão de chuva é entre sexta-feira (31) e domingo (2) Defesa Civil alerta para chuvas intensas para a Baixada Santista e Vale do Ribeira

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para chuvas intensas, entre sexta-feira (31) e domingo (2), para a região da Baixada Santista, no litoral paulista. A expectativa é que chova até 100 milímetros neste período. Também há previsão de chuva de raios e ventania para a região.

Na última quinta-feira (30), Santos registrou rajadas de vento de até 85,3 km/h durante a noite. As rajadas provocaram a queda de um contêiner em um terminal no Porto de Santos, causaram quedas de árvores, falta de energia e interdição da travessia de balsas.

De acordo com o órgão estadual, há previsão de chuva de raios, fortes rajadas de ventos de até 74 km/h e ressacas marítimas com ondas de 3,5 metros no fim de semana. Além da Baixada Santista, o Vale do Ribeira pode ter chuva acumulada de até 80 milímetros.

Todos esses fenômenos aumentam o risco para transtornos. Por isso, a Defesa Civil recomenda atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois pode haver risco para deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos. Em caso de emergências, o morador deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou Corpo de Bombeiros pelo 193.

Além disso, o órgão estadual envia alertas via SMS à população. Para acionar o serviço da Defesa Civil, basta enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 informando o CEP de onde reside. Assim, alertas específicos serão enviados quando necessário.

