Defesa Civil atua em áreas atingidas pela chuva em Campos

Alagamentos ocorreram em diversos pontos da cidade na tarde desta terça (24). Segundo a Defesa Civil, foram 69,4 milímetros de chuva em apenas uma hora. Defesa Civil atua em diversos pontos afetados pela chuva em Campos

Sheila Leal/Divulgação Prefeitura de Campos

Depois da forte chuva que atingiu Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na tarde desta terça-feira (24), equipes da Defesa Civil começaram a trabalhar em diferentes áreas afetadas por inundações.

Segundo o órgão, em apenas uma hora choveu 69,4 milímetros, conforme registro feito no pluviômetro localizado na Ponte Barcelos Martins.

Ruas de Campos dos Goytacazes, RJ, ficaram alagadas depois da chuva nesta terça-feira

Reprodução/Redes sociais

“O prefeito Wladimir Garotinho determinou que as equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social estejam nas ruas para atender os chamados mais urgentes”, divulgou a Prefeitura.

A Defesa Civil recebeu, até as 18h30, onze chamados para os bairros Parque Lebret, Calabouço, Horto, Parque Prazeres, Fundão, Jardim Carioca, Parque Vicente Dias, Centro, Parque Santa Rosa e Parque Santa Clara. O maior volume ocorreu na área central, que ficou com alagamentos na descida da Ponte Leonel Brizola, Rua Barão do Amazonas e Rua Voluntários da Pátria.

Também houve registro de queda de árvore no Parque Vicente Dias. No Jóquei Clube, parte de uma casa na Matinha desabou e, segundo a Prefeitura, a família será retirada do local para ser encaminhada pela Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social para uma casa de passagem.

O g1 aguarda atualização da Prefeitura sobre a situação dessa família.

O coordenador do Setor de Monitoramento da Defesa Civil, Leandro Rezende, explicou que o órgão já esperava a pancada de chuva para a tarde de terça, situação bastante comum durante o verão.

Tempo nesta quarta-feira (25)

A Defesa Civil divulgou que a previsão de chuva continua para esta quarta-feira (25), podendo ocorrer pancadas fortes principalmente pela madrugada e manhã.

“É natural que quando há um volume intenso de chuva em um curto intervalo de tempo e por Campos ser uma cidade plana, ocorrer registro de ruas alagadas, mas que após a passagem da chuva, a água logo escoa pelo sistema de drenagem da cidade”, disse Leandro.

Em caso de emergência, o órgão pede que a população ligue para o 199 ou para o (22) 9 8175-2512.

