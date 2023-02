Defesa Civil busca contato de famílias de Campinas ilhadas no litoral paulista; temporal causou mortes, enchentes e deslizamentos

A chuva intensa que atingiu principalmente o litoral Norte de SP causou tragédias neste fim de semana. Previsão é de mais chuva nesta segunda-feira (20). Veja situação das estradas. Defesa Civil busca contato de famílias de Campinas ilhadas no litoral de SP

A Defesa Civil de Campinas (SP) divulgou na manhã desta segunda-feira (20) que está buscando informações e contatos com moradores da metrópole que possam estar ilhados em cidades do litoral paulista. Uma chuva intensa atingiu aquela região no fim de semana e causou mortes, deslizamentos e enchentes.

“As pessoas de Campinas podem ligar no 199 para buscar informações sobre seus parentes”, informou o órgão.

Equipes de resgate foram mobilizadas de outras cidades para o litoral – principalmente os municípios ao Norte do estado – para auxiliar no socorro às vítimas. Clique e veja os pontos de bloqueio na Rio-Santos.

São Sebastião decreta calamidade pública devido às chuvas

Divulgação/Defesa Civil de São Sebastião

Até o início da manhã, ao menos 36 óbitos foram registrados, incluindo de crianças, sendo um em Ubatuba (SP) e 35 em São Sebastião (SP), que decretou calamidade pública.

Ao longo das últimas 48 horas, foram registrados acumulados de até 649 mm nos municípios do Litoral Norte – veja abaixo. Para esta segunda, a previsão é de mais chuvas no litoral.

São Sebastião: 649 mm

Ilhabela: 346 mm

Ubatuba: 342 mm

Caraguatatuba: 234 mm

Região Sul de Ilhabela entra em estado de atenção

Divulgação/Prefeitura de Ilhabela

Morador ilhado em Ubatuba

Um morador de Campinas enviou um vídeo à EPTV, afiliada da TV Globo, mostrando a situação do condomínio onde ele mora em Ubatuba.

A água da chuva tomou a rua e cobria os pneus dos veículos. Os residentes estão ilhados. Veja detalhes no video abaixo:

Doações para vítimas do litoral

De acordo com a Prefeitura de Campinas, as equipes da Defesa Civil que atuam na metrópole foram colocadas à disposição do estado e estão de prontidão.

Além disso, está sendo usada a arrecadação de 4 toneladas de alimentos e roupas para doação por meio do sistema SOS Chuvas.

“A Prefeitura de Campinas também vai providenciar toneladas de alimentos, roupas e outros utensílios para serem enviados às pessoas desabrigadas e atingidas pelos temporais”, completou a administração, que aguarda a liberação das estradas para fazer a entrega.

A Secretaria de Assistência Social informou que a campanha do SOS Chuvas conta com 17 postos de arrecadação – clique aqui para ver os endereços – e dois canais de atendimento: WhatsApp: (19) 99244-4279 e o número (19) 2116-0165.

Veja estradas bloqueadas

A Rio-Santos, que faz ligação entre as cidades do litoral, tem situação bastante complicada, com diversos pontos com bloqueios. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) listou os pontos com interdições nesta segunda- feira (20), veja abaixo.

Interdição total

KM 174: trecho da Praia Preta, em São Sebastião (queda de barreira)

KM 136 ao 142: trechos que ficam entre a Praia do Guaecá e a Praia de Toque Toque, em São Sebastião (queda de barreira e árvores)

Interdição parcial (tráfego em apenas uma pista)

KM 61 + 300m: trecho da Praia do Lamberto, em Ubatuba (queda de barreira)

KM 66 + 800m: trecho da Praia da Fortaleza, em Ubatuba (queda de barreira)

KM 84 + 200m: trecho da Praia da Tabatinga, em Caraguatatuba (queda de árvore)

KM 87 + 300m: trecho da Praia da Cocanha, em Caraguatatuba (queda de barreira e árvores)

KM 95 ao 96: trecho da Praia da Massaguaçu, em Caraguatatuba (queda de barreira)

KM 116 + 400m: trecho da Praia das Cigarras, em São Sebastião (queda de barreira)

KM 164: trecho da Praia de Boiçucanga, em São Sebastião (queda de barreira)

KM 180: trecho da Praia Preta, em São Sebastião (queda de árvore)

KM 188: trecho da Praia de Boracéia, na divisa de São Sebastião e Bertioga (erosão)

KM 237: trecho de acesso à Iriri, em Santos (queda de barreira)

Ruas do bairro Estufa, em Ubatuba, ficaram alagadas

Bruno Amir/Vanguarda Repórter

