Chamas tiveram início às 22h30 desta terça-feira (24) em um edifício de 16 andares, localizado na Vila Dubus. Defesa Civil constata danos na estrutura de estacionamento de prédio atingido por fogo em Presidente Prudente (SP)

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil realizou, na manhã desta quarta-feira (25), uma avaliação na estrutura do estacionamento de um prédio, localizado na Vila Dubus, que foi atingido por incêndio nesta terça-feira (24), em Presidente Prudente (SP).

O coordenador de Proteção e Defesa Civil, Renato Gouvea, informou ao g1 que, após a avaliação, foram constatados danos na estrutura do local.

“O nosso engenheiro fez a avaliação na estrutura. Houve sim danos. Houve dilatação, houve flambagem da laje, da viga. Houve algumas trincas e fissuras”, relatou Gouvea.

O estacionamento está interditado e, conforme a Defesa Civil, será realizada a “escora da laje”.

Além disso, a próxima etapa é realizar o reforço na estrutura do local.

“O próximo passo agora é fazer o reforço da estrutura, aí agora vai entrar com obras de engenharia. Está sendo feito o escoramento emergencial para evitar que ocorra qualquer colapso, qualquer incidente maior, e vai entrar com as obras de engenharia. No caso, um reparo estrutural”, finalizou o coordenador da Defesa Civil ao g1.

Chamas

Um incêndio atingiu três veículos estacionados dentro de um prédio residencial e comercial, na noite desta terça-feira (24), na Vila Dubus, em Presidente Prudente. Não houve feridos.

Segundo testemunhas no local, o fogo começou por volta das 22h30 em um edifício de 16 andares que fica no cruzamento das Ruas 15 de Novembro e Barão do Rio Branco. Ao todo, são 96 apartamentos e 41 salas comerciais.

Os residentes do edifício saíram às pressas do local e aguardaram o fim do combate às chamas em ruas próximas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início em um carro que estava em um dos estacionamentos do edifício.

Cinco viaturas foram deslocadas para realizar o combate às chamas. O trabalho de controle de incêndio durou cerca de 40 minutos.

O fogo não atingiu outras estruturas do prédio.

Por volta das 00h40 desta quarta-feira (25), o prédio foi liberado e os moradores puderam retornar para os apartamentos.

No estacionamento, três veículos ficaram totalmente destruídos após serem atingidos pelas chamas.

A perícia foi acionada ao local e deve revelar as causas do incêndio.

