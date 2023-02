defesa-civil-de-campinas-localiza-66-moradores-em-cidades-do-litoral-norte-de-sp;-maioria-estava-em-maresias

Telefone para pedido de ajuda é o 199. Em uma mesma chamada pode ser feita solicitação por mais de uma pessoa. Trabalhadores usam máquinas para bater pedras e reabrir a galeria pluvial que foi afetada na Rodovia Rio-Santos (SP- 55), na altura da Praia de Toque-Toque Grande, no município de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, nesta terça-feira, 21 de fevereiro de 2023. A rodovia permanece com interdições totais e parciais após o cenário de chuvas intensas na região registradas no fim de semana. A mesma situação é vista na rodovia Mogi-Bertioga (SP- 098), no km 82. O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER- SP) tem indicado algumas rotas alternativas para deslocamento, mas quatro regiões não possuem opção de tráfego; elas estão entre os km 157 e 174, que barca as regiões de Maresias, Boiçucanga, Camburi e Juquehy.

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO

A Defesa Civil de Campinas (SP) localizou 66 moradores da metrópole que estão em cidades do litoral Norte de São Paulo e estavam incomunicáveis por conta do temporal que atingiu a região e provocou a morte de 44 pessoas. A maioria estava em Maresias, em São Sebastião (SP).

Ao todo, 28 chamadas foram recebidas pela Defesa Civil de Campinas em busca de contato por parentes no litoral norte de São Paulo. Em uma mesma chamada pode ser feita a solicitação por mais de uma pessoa. Os dados foram atualizados nesta terça-feira (21), às 12h.

À medida que o sinal de celular e a energia vão sendo restabelecidos no litoral, as pessoas que estão em Campinas retomam contato e conseguem notícias de seus familiares.

A Defesa Civil de Campinas continua recebendo solicitações de auxílio para contatos com parentes no litoral pelo telefone 199.

TRAGÉDIA NO LITORAL DE SP

Maior temporal da história deixou 44 mortos (43 em São Sebastião e um em Ubatuba);

Saiba quem são as vítimas;

Foi decretado estado de calamidade em 6 cidades e luto oficial de 3 dias. Trechos da Rio-Santos podem não existir mais, disse governador de SP;

Equipes seguem as buscas em São Sebastião; ao menos 49 pessoas estão desaparecidas.

A pedagoga de Campinas (SP) Ruth Mara Moreira estava desde a noite de sábado (18) sem notícias de Geovanna, que está em Maresias e ficou sem sinal telefônico e de internet. O primeiro contato foi na manhã desta terça (21).

As duas trocaram áudios e não demorou muito até ela conseguir fazer uma chamada de vídeo para ver a jovem e ter certeza de como ela está. A filha foi para São Sebastião em dezembro do ano passado para passar férias e aproveitar para trabalhar na alta temporada.

“Um desespero que não desejo pra ninguém. Eu já não sabia mais o que fazer, pra onde apelar, era só entregando na mão de Deus. Toda notícia que alguém conseguia de lá, já me passava, e foi assim que eu fui levando. Ela está bem, graças a Deus. Lá em Maresias está tudo bem, somente a enchente mesmo. Começou a voltar o sinal de internet ontem à noite. Estão todos bem, estão trabalhando normal. A cidade está cheia de turistas”, disse a mãe.

Giovanna está em Maresias desde o fim de 2022: mãe em Campinas (SP) espera por notícias há 50 horas

Reprodução/EPTV

VÍDEOS: confira outros destaques da região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vittorio Rienzo