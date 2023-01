Defesa Civil emite alerta de chuvas fortes nas regiões de Ribeirão Preto e Franca até o fim da semana

Órgão prevê precipitações com volume de 100 milímetros e rajadas de vento entre terça-feira (31) e sexta-feira (3). Nota menciona riscos em áreas mais vulneráveis. Ribeirão Preto é alvo de alerta de chuvas fortes esta semana

A Defesa Civil emitiu um alerta de chuvas fortes para as regiões de Ribeirão Preto (SP) e Franca (SP) entre esta terça-feira (31) e sexta-feira (3).

Segundo o comunicado divulgado nas redes sociais, esta semana essas localidades podem ter precipitações com volumes de pelo menos 100 milímetros, acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo.

O alerta também é válido para outras regiões de São Paulo, incluindo litoral e a região metropolitana de São Paulo.

“Diante deste cenário, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois pode haver risco para deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios, ventos e granizo”, comunicou.

A orientação é que, em caso de emergência, moradores acionem a Defesa Civil, pelo 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Mês chuvoso

A região vem registrando uma maior incidência de chuvas em janeiro, fenômeno causado por um sistema de baixa pressão atmosférica.

No dia 10, Ribeirão Preto chegou a ter, em uma madrugada, 79 milímetros de precipitação, o maior volume do estado e o terceiro maior do país, acompanhado por estragos e transtornos a moradores.

No acumulado do mês, a cidade já teve um total de 365,24 milimetros de chuva, segundo o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro).

