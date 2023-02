Defesa Civil emite alerta de maré alta em Aracaju válido até quarta-feira

Em caso de emergência, os moradores de áreas de risco devem ligar para o 199. Mar em Aracaju

Aracaju deve registrar maré alta desta segunda-feira (20) até quarta (22). O alerta é da Defesa Civil da capital, que pediu que a população redobre a atenção.

Segundo a Defesa Civil, a maré deverá atingir 2,3m na segunda, às 16h36; na terça, às 17h12; e na quarta, às 17h53.

Equipes do órgão estão monitorando locais sujeitos a alagamentos. Entre os pontos de maior atenção estão a Praça da Imprensa e os arredores do canal da avenida Anísio Azevedo, no bairro 13 de Julho; o loteamentos Nova Liberdade, no bairro Jardim Centenário; e o Estrela do Oriente, no Bugio. Em caso de emergência, os moradores de áreas de risco devem ligar para o 199.

A capital sergipana também recebeu alerta de chuvas moderadas.

