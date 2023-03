Defesa Civil emite alerta de previsão de chuva forte para São Sebastião, SP

Há previsão de 50mm para a região até quinta-feira (2). Em caso de emergência, a orientação é que o morador entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199. Chuva em São Sebastião

João Mota/TV Vanguarda

A Defesa Civil emitiu um alerta de chuva forte para São Sebastião, colocando o município em estado de atenção. A previsão é que até quinta-feira (2) a cidade enfrente tempestades volumosas, com acumulado de chuva de cerca de 50 mm.

Para estes dias há previsão de pancadas de chuvas, acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo em algumas regiões do Estado de São Paulo.

Com isso, a Defesa Civil recomenda que as pessoas que estão em áreas mais vulneráveis tenham atenção, pois há riscos de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e outras ocorrências relacionadas às fortes rajadas de ventos e presença de raios.

A orientação é que pessoas que residem nesses locais deixem suas residências e procure abrigo em casas de familiares ou em abrigos disponibilizados pela prefeitura. E em caso de emergência devem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

Situação atual

A cidade de São Sebastião está em estado de calamidade pública, desde a madrugada de domingo do dia 19 de fevereiro, quando a cidade foi atingida por uma tempestade que atingiu mais de 600 mm, a qual provocou a morte de 64 pessoas na Costa Sul, que foram vítimas dos deslizamentos de encostas, enchentes e desabamentos de residências.

Vittorio Rienzo