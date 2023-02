defesa-civil-emite-alerta-para-chuvas-fortes-no-interior-de-sp

Previsão é para que também ocorram descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo entre terça (31) e sexta-feira (3). Defesa Civil emite alerta para chuvas fortes

A Defesa Civil emitiu um alerta para chuvas intensas e contínuas entre terça-feira (31) e sexta-feira (3) em diversos municípios do interior de São Paulo.

Em São José do Rio Preto, a expectativa é de 100 milímetros de chuva. Em Araçatuba, Bauru e Marília o acumulado pode ser de 110 milímetros. Já em Itapeva (SP), o volume estimado é de 150 milímetros.

A previsão da Defesa Civil é para que também ocorram descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo em algumas regiões.

Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

