defesa-civil-emite-alerta-para-chuvas-intensas-e-ventania-para-o-litoral-de-sp

Tempestade acontece entre terça (14) e quinta-feira (16) na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Defesa Civil emitiu alerta de chuva forte em cidades da Baixada Santista nesta segunda-feira (4)

Itaicy Julio/Arquivo Pessoal

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para chuvas intensas e contínuas, entre terça (14) e quinta-feira (16) para parte do litoral paulista. Segundo o orgão, as chuvas pode ser acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo.

De acordo com a Defesa Civil, para o Vale do Ribeira e Itapeva o acumulado será de 70 mm. A região da Baixada Santista pode totalizar acumulado de 55mm.

Ainda segundo o órgão estadual, devem ocorrer descargas elétricas e fortes rajadas de ventos na região. Ainda podem surgir pontos de alagamentos e enxurradas. Como a região tem tido pancadas de chuvas nos últimos dias, o solo se encontra-se encharcado. Por conta disso, não são descartados deslizamentos de terra.

As pessoas que moram em áreas de risco devem estar atentos aos sinais de risco, como postes e árvores em inclinação, rachaduras nas paredes, além de portas e janelas emperradas. Em caso de emergências, o morador pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

Vittorio Ferla