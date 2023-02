defesa-civil-emite-alerta-para-forte-temporal-no-litoral-de-sp-durante-fim-de-semana-de-carnaval

Além das chuvas, há previsão de maré alta e mar agitado na Baixada Santista. Defesa Civil emite alerta para chuvas fortes e contínuas na Baixada Santista

O fim de semana de carnaval na Baixada Santista e no Vale do Ribeira será de chuvas fortes e intensas, segundo um alerta de temporal emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e válido entre sexta-feira (17) e domingo (19).

Afora a tempestade prevista, o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas (NPH) Unisanta ressaltou que uma frente fria se aproxima da região e há previsão de maré alta e mar agitado a partir de sábado (18).

De acordo com o Plano Municipal de Contingência para Ressacas e Inundações de Santos, o estado é de alerta devido à previsão de nível do mar acima de 2 metros na região da Baía de Santos. Há, por exemplo, possibilidade de alagamentos nos períodos de maré alta, além de impactos nas estruturas urbanas costeiras no município devido à intensidade e direção das ondas.

Previsão do tempo

De acordo com a previsão meteorológica da Defesa Civil para a Baixada Santista e Vale do Ribeira a expectativa é de chuva intensa e constante durante os três primeiros dias de carnaval. Segundo o meteorologista do órgão, Willian Minhoto, a sexta-feira (17) deve ser um dia típico de verão, com calor e pancadas de chuva isoladas no período da tarde.

Já no sábado (18) e domingo (19), uma frente fria se aproximará do território paulista e a chuva deverá ser persistente. As pancadas em todo o estado serão acompanhadas de raios, vento e granizo, segundo a Defesa Civil.

Recomendações da Defesa Civil

Baixada Santista, SP, registra terá chuva intensa, raios e ventos no final de semana de Carnaval, alerta a Defesa Civil de SP.

Estrada

Quem pretende aproveitar o feriado prolongado de carnaval deve dirigir de forma segura e redobrar a atenção devido às fortes chuvas. A Defesa Civil orienta que, em caso de chuvas intensas, o motorista procure um lugar seguro e pare o veículo. Em caso de enxurrada, o pedido é para que sequer utilizem os automóveis.

Aos motoristas na estrada é recomendado manter uma distância segura entre os veículo, usar o farol baixo, reduzir a velocidade de forma gradativa e não frear bruscamente.

Em caso de aquaplanagem, que é quando o veículo perde o atrito com a pista molhada, a orientação é manter o volante reto e firme, sem acelerar ou frear.

Cachoeiras, praias e trilhas

É pedida atenção aos turistas que descem para a Baixada Santista e Vale do Ribeira para aproveitar a praia, cachoeiras e blocos de carnaval da região. A defesa Civil ressalta que lugares abertos são mais propensos a raios. Em caso de tempestades, a Defesa Civil pede que as pessoas procurem um lugar coberto e se protejam [não embaixo de árvores].

Em cachoeiras, é comum a ocorrência da cabeça d’água, fenômeno que provoca o aumento repentino do volume d’água. Portanto, fique atento aos sinais para não ser pego de surpresa: mudança de cor da água – normalmente fica mais escura -, surgimento de folhas, galhos e pedras rolando pelo rio servem de alerta.

Cabeças d’água são extremamente traiçoeiras, pois podem acontecer mesmo sem ter chovido forte no local. Ao perceber esses sinais, a orientação é que saia da água e se afaste, pois a enchente invade as laterais do rio. Pedras ao redor não são seguras para se proteger.

Áreas de risco

Os cuidados devem ser tomados também por pessoas que moram em área de risco. É importante ficar atento aos sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinados, rachaduras nas paredes, portas e janelas emperradas. Diante desses sinais, deve-se sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199.

Para ter mais orientações sobre o que fazer antes, durante e depois do período de chuvas intensas e demais tipos de desastres, a Defesa Civil mantém o aplicativo Alerta SP. O interessado pode se cadastrar pelo SMS 40199 para receber os avisos do órgão estadual.

