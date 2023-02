defesa-civil-emite-alerta-para-fortes-chuvas-no-interior-de-sp

Segundo previsão, deve chover aproximadamente 100 milímetros em Itapeva; tempestades também atingem cidades de Araçatuba, Marília, São José do Rio Preto e Sorocaba (SP). Defesa Civil alerta para chuvas intensas e contínuas em cidades da região de Itapetininga, Sorocaba, Bauru e São José do Rio Preto

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de fortes chuvas, entre sábado (25) e segunda-feira (27), nas regiões de Itapetininga, Sorocaba, Bauru e São José do Rio Preto.

Na última semana, diversos pontos de municípios da região ficaram alagados após tempestades. Em Boituva (SP), ao menos 70 famílias ficaram desalojadas e moradores utilizaram barcos para se locomover.

Segundo a previsão, as chuvas devem atingir 100 milímetros em Itapeva (SP). Confira a previsão para cada município:

Marília: 85mm;

Sorocaba: 50mm;

Araçatuba e São José do Rio Preto: 45mm.

Ainda conforme a Defesa Civil, diante deste cenário, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois pode haver risco para deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios, ventos e granizo.

Em caso de emergências, é possível acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

