Defesa Civil estende alerta sobre tempestades na região de Campinas até o fim de semana

Boletim do órgão de defesa prevê 80 mm de chuvas entre esta sexta-feira e domingo. Registro de temporal em Campinas

A Defesa Civil do estado de São Paulo estendeu nesta quinta-feira (16) o alerta sobre risco de tempestades na região de Campinas (SP) até o fim de semana de carnaval.

A nova previsão é de que entre esta sexta e domingo sejam registrados 80 mm de chuvas, com risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes, ocorrências de raios, além de ventos e granizo. Na segunda, o órgão já havia divulgado comunicado sobre o período de terça até esta quinta.

Estragos no dia anterior

Na última quarta-feira, um temporal com ventos de até 61,1 km/h derrubou árvores, provocou uma série de danos e alagamentos de vias. Ninguém ficou ferido, mas uma casa atingida por uma árvore na Vila Pompéia precisou ser interditada e os donos foram para a casa de parente.

Durante a chuva, um raio atingiu um jequitibá-rosa de 200 anos na frente do Paço Municipal. Segundo a prefeitura, as marcas são superficiais e haverá somente uma poda preventiva na árvore.

