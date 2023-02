Defesa Civil faz alerta sobre chuvas com granizo, vento e risco de danos na região de Campinas; previsão

Boletim do órgão de defesa prevê 80 mm de chuvas entre esta terça (28) e quinta-feira (2). Região deve ter 80 mm de chuvas até quinta-feira

Marcello Carvalho/g1

A Defesa Civil do estado de São Paulo divulgou nesta terça-feira (28) um novo alerta sobre chuvas acompanhadas por raios, rajadas de vento e granizo na região de Campinas. A previsão é de 80 mm de precipitação até quinta-feira e, com isso, há possibilidade de danos nas cidades.

” Diante deste cenário, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois pode haver risco para deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios, ventos e granizo”, diz nota da Defesa Civil.

Veja orientações da Defesa Civil para evitar tragédias

Estragos no dia anterior

Um temporal com granizo na tarde de segunda-feira (27) causou alagamentos em várias regiões de Campinas e fez o córrego da Avenida Orosimbo Maia transbordar. Na Rua Delfino Cintra, na Vila Itapura, um motorista ilhado foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

LEIA MAIS

Temporal com granizo faz córrego transbordar e causa alagamentos em Campinas; vídeo mostra resgate de motorista ilhado

Árvore cai e atinge 2 veículos durante temporal com granizo em Campinas

Entenda em 10 pontos a capacidade do futuro radar da Unicamp para prever eventos climáticos extremos na RMC

Previsão do tempo

Fevereiro se despede com risco de mais temporais nas regiões de Campinas e Piracicaba

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

pappa2200