Defesa Civil interdita 10 casas em Barra Mansa após chuva forte

Imóveis, localizados nos bairros Água Comprida e Siderlândia, foram atingidos por deslizamentos de terra. Ninguém ficou ferido. Muro de casa desaba após chuva em Barra Mansa

Divulgação/Defesa Civil

A Defesa Civil de Barra Mansa (RJ) interditou 10 casas atingidas por deslizamentos de terra após a chuva forte que atingiu a cidade neste fim de semana. Os imóveis ficam nos bairros Água Comprida e Siderlândia.

Segundo a Defesa Civil, ninguém ficou ferido. As famílias foram levadas para casas de parentes.

No fim de semana, também foram registradas 22 ocorrências de deslizamento de terra, duas de quedas de muro e outras duas de quedas de árvores.

A Defesa Civil informou ainda que quatro estradas foram obstruídas. Na manhã desta segunda-feira (27), apenas a Rua Francisca Rosa, no bairro Vila Coringa, continuava fechada.

De sexta-feira (24) a domingo (26), o acumulado de chuva foi de 130 milímetros.

Os pontos mais afetados foram o distrito de Floriano e os bairros Vila Nova, Água Comprida, Vista Alegre, Siderlândia, Colônia e Perimetral.

Deslizamento de terra interdita estrada em Barra Mansa

Divulgação/Defesa Civil

