Defesa Civil orienta moradores a fecharem janelas após incêndio com fumaça tóxica em Xanxerê, em SC

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu alerta de atenção para liberação de produtos químicos no ar após um incêndio de grandes proporções que atingiu uma empresa de aditivos em Xanxerê, no Oeste catarinense, na tarde deste domingo (12).

Como forma de prevenção após a fumaça tóxica emitida pelo incêndio, a Defesa Civil recomendou que moradores do município mantenham as janelas fechadas por um período de três horas.

A orientação foi publicada às 16h10 e vale, inicialmente, até às 19h10. Xanxerê tem cerca de 50 mil habitantes.

A corporação não confirmou quais produtos foram consumidos pelas chamas e nem quais as características dessa fumaça tóxica.

O alerta para a emissão de componentes químicos no ar foi feito logo após a chegada dos Bombeiros na área do incêndio, onde a corporação alertou que pessoas e veículos passassem pela área do fogo, ocorrido no Distrito Industrial da cidade.

Inicialmente, segundo a corporação, não há informações de feridos. O fogo atingiu uma empresa e distribuidora de aditivos, que produz detergente e desinfetante para indústrias.

Vídeos feitos no local mostram uma grande quantidade de fumaça preta, que pode ser vista de outras cidades da região.

