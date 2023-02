Defesa Civil prevê 100 mm de chuvas em 4 dias na região de Campinas e faz alerta

Volume previsto até sexta-feira (24) corresponde a 71% do registrado em todo mês de fevereiro. Metrópole e Socorro (SP) estão em estado de atenção e alerta, respectivamente. Tempo quente e com risco de temporal: confira previsão de Campinas e Piracicaba

A Defesa Civil emitiu um alerta sobre a possibilidade de volumes altos de chuva nos próximos dias na região de Campinas (SP). De acordo com o órgão, a previsão é de até 100 milímetros acumulados desde terça (21) até sexta-feira (24).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

“Como há previsão de acumulados elevados, somado com o fato de o solo já se encontrar encharcado, ressalta-se a importância de atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois haverá risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios, ventos e granizo”, diz nota.

LEIA TAMBÉM

Tragédia no litoral de SP: veja onde e como fazer doações na região de Campinas

Turista de Hortolândia registra em vídeo estragos e volta do litoral de SP após chuva recorde

Pedagoga de Campinas consegue contato com filha em Maresias após 56 horas

Dados do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Unicamp apontam que, até agora em fevereiro, já foram contabilizados 139 milímetros de chuva na região.

Ou seja, caso a nova previsão da Defesa Civil se confirme, choverá, em 4 dias, 71% do volume registrado nos 20 dias anteriores.

Mapa meteorológico prevê temporais no estado de São Paulo até sexta-feira (24)

Reprodução/Defesa Civil

Além disso, com mais 100 milímetros, a região de Campinas superaria a média histórica para o mês de fevereiro, que, pela medição do Cepagri, é de 192 milímetros. Em janeiro, com 380,7 mm, a metrópole registrou o maior volume de água para o mês em 14 anos.

Previsão de chuvas em Campinas

Quinta (23) – 16 mm

Sexta (24) – 24 mm

Sábado (25) – 24 mm

Domingo (26) – 30 mm

Estados de atenção e alerta

Por conta das chuvas intensas dos últimos dias, a Defesa Civil deixou Campinas em estado de atenção e Socorro (SP) em estado de alerta.

Na terça-feira, Socorro registrou enxurrada e alagamento em uma parte da região perto da Câmara Municipal durante um temporal à tarde.

Enxurrada na Rua Antônio Leopoldino, no Centro de Socorro (SP), na tarde desta terça (21)

Sueli Leite

Máquinas como tratores e caminhão-pipa retiram a lama que ficou na região. Não houve feridos.

Dados da estação automática do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) mostram que a precipitação acumulada em Socorro chegou a 17 mm às 18h30.

Já no fim de semana de carnaval, Campinas teve quedas de árvores, alagamentos e erosões provocados pela tempestade. Também não houve feridos na ocasião.

Jardim das Bandeiras 1 teve transtorno por causa das chuvas no sábado de carnaval, em Campinas

Anderson Alves de Oliveira

VÍDEOS: confira outros destaques da região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vittorio Ferla