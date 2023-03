Defesa Civil sinaliza trecho destruído após temporal na rodovia vicinal que faz a ligação entre Pacaembu e Mirandópolis

Veja como está nesta quinta-feira (2) a situação do local interditado e dos trechos alternativos para motoristas. Defesa Civil sinalizou trecho destruído na Rodovia Vicinal Prefeito Kouitiro Sato (SPV-063), em Pacaembu (SP)

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil sinalizou o trecho que acabou destruído após o temporal da madrugada desta quarta-feira (1º), na Rodovia Vicinal Prefeito Kouitiro Sato (SPV-063), em Pacaembu (SP). Uma tubulação de passagem subterrânea do Córrego do Inferninho foi rompida no local e o asfalto também cedeu.

A Defesa Civil atualizou a situação do local interditado e dos trechos alternativos para motoristas, nesta quinta-feira (2).

“As placas [de sinalização] já foram liberadas pela Prefeitura para serem instaladas lá [no desvio]. Estamos em contato com a Defesa Civil do Estado de São Paulo para apresentar os gastos levantados, para eles poderem, só depois disso, começar uma obra eventual’, disse o secretário da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Pacaembu, Luciano de Oliveira Teles.

Tubulação de passagem subterrânea de água, do Córrego do Inferninho, rompida no trecho

A rota alternativa fica no sentido da Mina d’água, ponto turístico de Pacaembu, localizada no bairro rural Areia Branca. (veja mais sobre a indicação de rota alternativa no fim desta matéria).

“O desvio tem cerca de cinco quilômetros, fica uns dois quilômetros antes do trecho interditado, e chega em Pacaembu. O acesso para o Centro de Detenção Provisória [CDP 2] também está sendo feito por essa estrada rural”, complementou Teles.

Defesa Civil sinalizou trecho destruído na Rodovia Vicinal Prefeito Kouitiro Sato (SPV-063), em Pacaembu (SP)

Sobre a manutenção do trecho onde o asfalto cedeu, o secretário citou que a obra no local depende das condições climáticas, ou seja, é necessário um período de estiagem.

“Tem que esperar estiar também. Para fazer obra, tem que estar seco. Não dá para eles mexerem. A gente está com o maquinário, 24 horas, para ajudar onde se corta o caminho, para não atolar. Estamos fazendo uma parceria com a [concessionária] Eixo SP, para conseguir deles uma raspa asfáltica, que é o resíduo do asfalto que eles têm, para a gente poder aplicar na estrada de terra [desvio], para não ficar atolando mais, principalmente para o presídio, por conta da rotatividade”, explicou ao g1.

Parte da estrada municipal Kouitiro Sato, que liga Pacaembu (SP) a Mirandópolis (SP), cedeu após forte chuva na região

A via afetada faz a ligação entre as cidades de Pacaembu, que fica na região de Presidente Prudente (SP), e de Mirandópolis (SP), na região de Araçatuba (SP).

“Algumas casas da cidade também foram alagadas .A gente está tendo que deslocar as pessoas das casas, alugar outro lugar para elas ficarem e disponibilizando marmitas. Estamos reparando o caos”, complementou.

O acumulado de chuva em 2023, até o momento, ultrapassou os 830 milímetros em Pacaembu. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foram registrados 66 milímetros de chuva entre as 5h e 6h na manhã desta quarta-feira. Ao todo, durante a noite, foram contabilizados 98 milímetros de chuva na cidade.

Tubulação de passagem subterrânea de água, do Córrego do Inferninho, rompida no trecho

Defesa Civil do Estado de São Paulo

Em nota à TV Fronteira, a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que, até o momento, não recebeu um ofício solicitando obras recuperativas no local.

O órgão recebeu um informativo de ocorrência e, com esse documento, apenas um monitoramento do caso pode ser feito.

Tubulação de passagem subterrânea de água, do Córrego do Inferninho, rompida no trecho

Somente a partir do momento em que for acionada oficialmente, com toda a documentação, a Defesa Civil poderá realizar estudos para obras no local.

Rota alternativa

Rodovia Vicinal Prefeito Kouitiro Sato (SPV-063) liga Pacaembu (SP) a Mirandópolis (SP)

A Defesa Civil informou a rota alternativa mais viável para motoristas que fazem percursos nos dois sentidos da rodovia vicinal.

“Por enquanto, para quem vem pra cá [Pacaembu], nós estamos cortando pela Mina d’água [atração turística no bairro rural Areia Branca], um pouquinho antes ali. O desvio tem cerca de cinco quilômetros, fica uns dois quilômetros antes do trecho interditado, e chega em Pacaembu. O acesso para o Centro de Detenção Provisória [CDP 2] também está sendo feito por essa estrada rural”, adicionou.

Desvio alternativo na Mina d’água, atração turística no bairro rural Areia Branca, em Pacaembu (SP)

Já para os motoristas que transitam no sentido contrário, conforme o secretário, a rota alternativa, uma estrada rural, fica na estação de luz de Pacaembu, no bairro rural São José. “Ela vai sair próximo à Mina d’água, também em Areia Branca. E, depois, o motorista pega a vicinal”, concluiu ao g1.

Serviço

A Defesa Civil alerta moradores de Pacaembu para que, em situação de urgência, emergência ou situação de perigo, acionem o órgão pelo telefone (18) 99601-4268.

Defesa Civil sinalizou trecho na Rodovia Vicinal Prefeito Kouitiro Sato (SPV-063), em Pacaembu (SP)

Defesa Civil começou recuperação em estrada rural que está sendo rota alternativa na Rodovia Vicinal Prefeito Kouitiro Sato (SPV-063)

Vittorio Rienzo