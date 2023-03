Defesa de dois empresários julgados por 2 mortes em acidente não comparece e Tribunal do Júri é remarcado

Crime aconteceu há quase 10 anos em São João da Boa Vista (SP). Julgamento estava previsto esta terça, no Fórum de Mogi Guaçu e foi reagendado para abril. Advogado alegou motivo de saúde. Após 10 anos, empresários acusados de causar acidente em São João da Boa Vista que matou técnico e jogadora de futsal na SP-342 serão julgados

Reprodução/EPTV

O julgamento dos empresários envolvidos em um acidente que causou as mortes do técnico de futsal Foguinho e da jogadora Paloma em São João da Boa Vista (SP) há quase dez anos foi adiado mais uma vez.

O júri popular que ocorreria nesta terça-feira (14), em Mogi Guaçu (SP), foi remarcado para 19 e 20 de abril porque a defesa dos réus Paulo Noronha e André Sanches não compareceu à audiência.

Segundo a assessoria de imprensa do escritório Bialski Advogados Associados, responsável pela defesa, o advogado Daniel Bialski está com uma restrição médica e, por isso, não compareceu ao Júri. (Veja abaixo o posicionamento completo.)

O g1 apurou que no dia 3 de fevereiro de 2023, Bialski precisou passar por uma angioplastia coronária. No mesmo mês, o advogado entrou com um pedido de liminar no Tribunal de Justiça para que o julgamento de seus clientes fosse remarcado, por conta da recuperação. Porém, o pedido foi negado e a data da audiência foi mantida.

Como nenhum dos outros quatro advogados de defesa envolvidos no processo compareceu, eles foram multados em 10 salários mínimos cada.

O juiz também determinou a indicação de um advogado pela assistência judiciária que poderá estar presente nos dias 19 e 20 de abril, nova data remarcada para o Tribunal do Júri, para participar da audiência caso os advogados dos réus não compareçam novamente.

Em uma nota enviada ao g1, a assessoria do escritório informou que o advogado Daniel é o único habilitado a exercer a defesa dos réus, desse modo, os demais advogados que estão na procuração, são apenas assistentes.

O acidente

Veículo em que vítima estava ficou destruído após colisão em São João da Boa Vista

Arthur Santos/arquivo pessoal

Em 2013, o técnico de futsal José Carlos Chessa Luiz, conhecido como Foguinho, e a jogadora Paloma Heloísa da Silva morreram após uma caminhonete, que estava em alta velocidade, colidir na traseira do veículo em que estavam. No carro, estava também a treinadora Cristiane Borato, que sobreviveu.

Eles saíam da 40ª Exposição Agropecuária Industrial e Comercial (Eapic) e seguiam pela Rodovia Governador Ademar Pereira de Barros (SP-342) no momento do acidente, que liga Águas da Prata a São João da Boa Vista.

Os empresários Paulo Noronha e André Sanches, dirigiam as caminhonetes envolvidas na colisão. Eles chegaram a ser presos em 2013, logo após o acidente, mas, seis meses depois, conseguiram um habeas corpus. Desde então, respondem o processo em liberdade.

‘Expectativa é que sofrimento acabe’, diz advogado de famílias de vítimas de acidente em São João; empresários são julgados

Posicionamento da defesa sobre o não comparecimento no Júri

O g1 questionou a defesa dos réus sobre o não comparecimento no Tribunal do Júri nesta terça (14) e, por meio da assessoria de imprensa, foi enviado o seguinte posicionamento:

“O advogado Daniel Bialski é o titular do escritório nomeado e é o único habilitado a exercer a representação perante o conselho de sentença. Mencione-se, ainda, que a nomeação de advogado de confiança, ainda mais em casos dessa complexidade, é personalíssima, além de ser garantia processual e de defesa. Desse modo, os demais advogados que estão na procuração apenas são assistentes. Esclareça-se também que, conforme documentado e justificado no pedido de adiamento apresentado antecipadamente ao juiz, o advogado foi operado de emergência, recebendo alta hospitalar no dia 5 de fevereiro de 2023 e por recomendação médica estava e ainda está impedido de exercer diversas atividades, pelo prazo de 40 dias, ainda não vencidos”.

A reportagem também questionou se os advogados envolvidos no processo e que não compareceram na audiência irão recorrer da multa aplicada pelo juiz, mas não obteve retorno.

Andamento do processo

Racha entre 2 caminhonetes termina com um morto e 2 feridos

Arthur Santos/arquivo pessoal

Os réus estão sendo julgados três vezes por homicídio simples, sendo um tentado e dois consumados. De acordo com o advogado que representa a família das vítimas, Gustavo Massari, durante o processo, a defesa entrou com vários recursos, o que atrasou a definição de uma data para o julgamento.

“Eles fizeram alguns recursos, que é direito da defesa, e a gente não tem nem como reclamar disso. Esses recursos fizeram com que o processo demorasse”, explicou.

Em 2014, a Justiça determinou que os réus fossem submetidos a júri popular, mas, em 2016, a defesa dos réus afirmou que o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou todas as qualificadoras do crime pelo qual André e Paulo são acusados: motivo torpe e recurso que teria impossibilitado a defesa das vítimas. Também afastou a acusação pela prática do crime de racha.

Depois, em 2018, a defesa pediu ao Tribunal de Justiça o desaforamento do processo, para que o julgamento acontecesse em outra comarca que não fosse São João da Boa Vista. O pedido foi deferido e, desde então, o processo corre em Mogi Guaçu (SP).

O Tribunal do Júri chegou a ser marcado em 2020, mas, por conta das medidas restritivas impostas pela pandemia de Covid-19, foi adiado e remarcado para março deste ano, o qual não aconteceu pela ausência dos advogados.

Vittorio Ferla