Defesa de ‘Fátima de Tubarão’, presa após ser filmada dentro do Planalto, estuda pedir liberdade

Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, de 67 anos, está presa desde 27 de janeiro. Ela já havia sido condenada por tráfico de drogas em 2014. Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, bolsonarista radical de SC, aparece em um vídeo invadindo o Planalto

Foto: Redes Sociais/Reprodução

A defesa de Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, de 67 anos, presa em operação contra envolvidos em atos golpistas em Brasília, afirmou na quinta-feira (3) que estuda pedir a revogação da detenção dela. A mulher teve contato com os defensores na tarde desta sexta-feira (3).

Segundo o advogado Henrique Falchetti da Silva, a mulher está na Penitenciária Sul de Criciúma, no Sul catarinense. Conforme ele, o próximo passo é juntar a documentação do processo, que é sigiloso, e tomar ciência dos fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva.

“Se estiver de forma se estiver de forma excessiva, se tiver algum tipo de ilegalidade, com certeza iremos requerer a revogação da prisão preventiva ou, se for o caso, requereremos a substituição da prisão por domiciliar por monitoramento eletrônico”, disse.

Conhecida como “Fátima de Tubarão”, em referência à cidade onde vive no Sul de Santa Catarina, ela não havia sido presa na época da invasão aos prédios do Três Poderes.

Em 27 de janeiro, foi alvo de uma operação nacional que cumpriu mandados contra envolvidos por organizar e participar dos atos.

Condenada por tráfico de drogas

Além do envolvimento nos atos golpistas, a idosa tem antecedentes criminais em Santa Catarina. Ela responde a mais de um processo, tendo inclusive uma condenação por tráfico de drogas em 2014. A pena foi de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, que foi substituída por medidas restritivas de direitos. O processo está em segredo de Justiça.

Em outro caso, denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) detalha que Fátima responde por falsificação de documento e estelionato.

O processo informou que ela falsificou o documento de uma mulher em 2012 e realizou contratos de linhas telefônicas com a identidade falsa. O crime, conforme o texto, só veio à tona quando a vítima passou a ser cobrada pelos planos telefônicos.

Vittorio Ferla