Defesa de William Homem do Tempo chama atos golpistas de ‘distúrbio’ e diz que cliente não tem relação com terrorismo no DF

William já foi sargento da Polícia Militar de Rondônia e nas Eleições 2022 se candidatou a deputado estadual, mas não foi eleito. Durante ataque aos Três Poderes ele faz transmissão ao vivo em suas redes. William Ferreira, de Porto Velho, dentro de área invadida no STF em Brasília

A defesa de William Ferreira, preso durante a 4ª fase da operação Lesa Pátria, se pronunciou sobre a investigação contra ‘William Homem do Tempo’, como é conhecido em Porto Velho.

Em nota, o advogado Castro Alves, através de um escritório, afirma que seu cliente estava em “gozo das férias” quando entrou no Supremo Tribunal Federal (STF) em 8 de janeiro, dia em que bolsonaristas quebraram e furtaram objetos da Suprema Corte.

Quem é ‘William Homem do Tempo’, preso em operação da PF contra ataques no DF

No comunicado enviado à imprensa, após a operação da Polícia Federal, a defesa de ‘William Homem do Tempo’ chamou o atentado golpista de distúrbio e afirmou que o suspeito não tem relação com os vândalos investigados por terrorismo.

Leia abaixo a nota na íntegra:

“O Sr Wilian é ex-candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (deputado estadual), no pleito de 2022. É cidadão brasiliense. Possui uma filha casada com um oficial do exército brasileiro no Distrito Federal. O Sr Wilian, à época dos fatos se encontrava em gozo de férias em Brasília, justamente no dia do ataque às sedes dos três Poderes. No dia do distúrbio, ele se encontrava no CLUBE DO EXÉRCITO, conforme consta de convite outorgado ao titular da Matrícula 1661.

O comparecimento dele às instalações do STF e demais locais na praça dos Três Poderes, no dia do distúrbio, se deu tão somente para registro do evento para fins de cobertura jornalística. O Sr Wilian não tem qualquer relação com os vândalos que atentaram contra os prédios dos três poderes”, diz o escritório de advocacia.

Preso preventivamente

Novos alvos envolvidos em atos de vandalismo em Brasília são presos em operação da PF

William Ferreira foi preso preventivamente na última sexta-feira (3) na 4ª fase da operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal. A ação tem como alvo os envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando o STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto foram invadidos e destruídos por bolsonaristas.

William transmitiu ao vivo, através do Facebook, a invasão à sede dos Três Poderes. Nas imagens dele é possível ver vários terroristas bolsonaristas depredando o o patrimônio público dentro do STF.

A live de William mostra ele percorrendo corredores e passando por dentro do plenário, onde todas as cadeiras e poltronas dos ministros foram arrancadas. Também é possível ver os vidros do STF quebrados e documentos jurídicos destruídos.

Em outra transmissão ele apareceu em cima da rampa do Congresso Nacional (veja abaixo).

William Ferreira, conhecido como Homem do Tempo em Rondônia, fez lives em suas redes sociais no momento da invasão em Brasília, no domingo (8)

Quem é William Ferreira?

Conhecido como “O Homem do Tempo”, William Ferreira já foi sargento da Polícia Militar de Rondônia e nas Eleições 2022 se candidatou como deputado estadual, mas não foi eleito.

Antes disso, ele já havia tentado vagas na Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), desde 2012. Em todas, ficou apenas como suplente.

Ele tem 58 anos, é casado natural do Distrito Federal (DF) e conhecido em Rondônia por fazer transmissões nas redes sociais mostrando flagrantes da cidade, como acidentes e crimes policiais.

William foi ao Distrito Federal acompanhado da esposa e das filhas, menores de idade.

