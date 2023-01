Defesa diz que hematomas e vídeo provam que policiais rodoviários espancaram lanterneiro

Jairon Pereira de Souza da Silva fez exame de corpo de delito poucas horas após ocorrência e IML concluiu que não houve sinais de agressão. Momento em que equipe é da PRF agride homem negro em Palmas

Depois que o laudo pericial não identificou sinais de agressão contra Jairon Pereira de Souza da Silva, de 36 anos, a defesa da vítima contestou o resultado do exame de corpo de delito feito pelo Instituto Médico Legal de Palmas (IML) já que ele ficou com hematomas e há imagens da ação. A vítima foi abordada por policiais rodoviários federais em um posto da região sul de Palmas.

Na noite de 6 de janeiro deste ano, Jairon estava trafegando pela BR-010, em Taquaralto, aparentemente sob efeito de álcool e uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu sinal de parada.

Laudo do IML diz que agentes da PRF não agrediram lanterneiro; defesa da vítima contesta

Por também estar com a documentação irregular, não obedeceu e só foi parar em um posto de combustível no Aureny I. No local, pelo menos dois policiais rodoviários o tiraram do veículo e o agrediram com chutes e socos. Imagens do momento da abordagem circularam nas redes sociais.

O resultado desse exame pericial, concluído no dia 9 de janeiro e assinado pelo médico legista Sergio de Moraes, cita o relato de Jairon sobre chutes nas costas e na coxa esquerda. Entretanto, a conclusão é que não houve sinais externos de agressão física e lesão corporal.

O lanterneiro Jairon Pereira de Souza da Silva contou o que aconteceu na noite da agressão

A advogada Maria de Fátima Dourado, que faz parte da defesa de Jairon, recebeu o resultado com surpresa, já que os vídeos e as marcas que ficaram no corpo comprovam o espancamento.

“Nas imagens do vídeo, as fotos dos hematomas elas mostram claramente as agressões que o Jairon sofreu. Não resta dúvida de que ele sofreu uma violência física por parte dos policiais rodoviários federais, então é uma grande surpresa o laudo de lesões corporais não identificar nenhuma lesão à na vítima”, disse.

Maria de Fátima também afirmou que vai usar outros elementos do inquérito para provar que houve lesão corporal. “Vai ser basicamente através de depoimento testemunhal, fotografias e o próprio vídeo né que mostra quando ele foi agredido”.

A advogada ainda citou que a investigação enfrenta mais um problema grave, já que os policiais rodoviários tentaram mudar depoimento na delegacia e fraudar o boletim de ocorrência depois que a situação no posto de combustível foi flagrada.

Trecho do documento emitido pelo IML no dia 9 de janeiro deste ano

O que diz o IML

O diretor do IML de Palmas, Eduardo Godinho, disse que o resultado pode ter sido prejudicado pelo curto período de tempo entre a chegada à delegacia e a hora da análise.

“Da lesão, a delegacia, a fazer o exame cautelar, o exame de lesão corporal, ela demorou mais ou menos duas horas e quarenta e três horas. Nesse período ainda não apresenta lesões visíveis para que o perito possa determinar que há lesão, ou hematoma ou qualquer outra coisa dessa natureza”, disse.

Godinho também afirmou que Jairon poderá voltar ao IML para fazer novos exames periciais relacionados à agressão. “Ele poderia vir aqui e fazer o exame complementar. Ele poderia ir na delegacia solicitar o exame complementar. E não que não possa ser feita hoje também. Nós aqui, aguardamos ele, se ele tiver interesse de vir ao IML para fazer exames complementares”.

Marcas

Apesar do resultado do exame, em entrevista à TV Anhanguera no dia 11 de janeiro, o lanterneiro contou o que aconteceu na noite de agressões. Explicou que realmente havia ingerido bebida alcoólica e que estava com a documentação irregular. Mas achou que houve exagero na abordagem policial.

“Eu errei porque tentei escapar para eles não pegarem. Peguei a 010 [BR] porque eu moro em Taquaralto. Eu queria parar, mas já tinha fugido e eles atrás […] e fui parar em um lugar claro”, disse.

Os quatro policiais rodoviários envolvidos na ocorrência são Matheus Fernandes de Brito, Walley Xavier Ramalho, Leonardo Leopoldino Torres e Danilo Campos Teixeira. Segundo a PRF, eles ainda estão afastados das atividades nas ruas. Todos são investigados pela corregedoria e também em um inquérito da Polícia Federal.

Vídeo mostra homem sendo agredido durante abordagem da PRF em Palmas

Relembre o caso

Segundo boletim de ocorrência registrado sobre o caso, os policiais teriam dado ordem de parada para a vítima ainda na BR-010, em Taquaralto. Isso porque o homem aparentava embriaguez e ainda trafegou pela contramão. Quando chegou ao posto do Aureny I, eles o abordaram e o agrediram.

Quatro policiais rodoviários levaram o homem para a 1ª Central de Atendimento por volta das 23h. Eles alegaram os crimes de embriaguez ao volante, desobediência e pelo menos oito infrações de trânsito.

Segundo a Polícia Civil, o delegado plantonista estipulou uma fiança, que foi paga, e encaminhou a vítima para o Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de corpo de delito, já que ele falou dos socos e chutes que recebeu. Depois disso, foi liberado.

O delegado Thiago Vaz Resplandes, que atendeu a ocorrência, chegou a informar a Justiça que os policiais rodoviários tentaram mudar depoimento e fraudar o boletim de ocorrência após um vídeo de agressão viralizar na internet.

