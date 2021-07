defibrillatori,-lorefice-(m5s):-avanti-su-approvazione-legge.-grande-passo-per-diffondere-cultura-del-salva-vita

ROMA, 08 LUG – “Il disegno di legge per la diffusione dei defibrillatori è una svolta importantissima che ci permetterà di salvare molte vite. Un provvedimento che vogliamo diventi al più presto legge. Ieri, si è concluso l’esame in commissione Affari sociali con la votazione del mandato al relatore. Con l’auspicio di velocizzare i tempi d’approvazione definitiva, abbiamo avanzato richiesta per l’esame in sede legislativa, quindi senza ulteriore passaggio dall’Aula”. Lo dichiara Marialucia Lorefice, presidente M5s della commissione Affari Sociali e Sanità della Camera.

“Si tratta di una legge – aggiunge – che punta sulla prevenzione e l’informazione, attraverso l’introduzione dei Dae, i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, negli ambienti extra-ospedalieri come le scuole, le pubbliche amministrazioni con almeno 15 dipendenti, negli aeroporti, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto che effettuano percorsi di almeno due ore senza fermate intermedie. Su incentivo degli enti territoriali, questi dispositivi potranno essere installati anche nei centri commerciali, nei condomini e negli alberghi. L’obiettivo è incentivare la cultura del salva- vita, dando a tutti gli strumenti adeguati per agire tempestivamente e salvare vite umane” conclude.

Ultimi articoli pubblicati