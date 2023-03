Déficit da Polícia Civil na região de Campinas supera média estadual

Dado obtido pela EPTV por meio da Lei de Acesso à Informação mostra que Deinter-2, com sede em Campinas e responsável por outros 37 municípios, perdeu 268 policiais nos últimos 5 anos; veja números. As delegacias dos 38 municípios da região de Campinas (SP) que fazem parte do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 2 (Deinter-2) registram um déficit de policiais civis maior que a média estadual. Nos últimos cinco anos, a redução no efetivo foi de 18,7%, enquanto no restante do estado ficou em 11%.

Os dados foram obtidos pela EPTV, afiliada TV Globo, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), e mostram que no Deinter-2 o total de policiais civis na ativa caiu de 1.314, em 2018, para 1.068 no ano passado. São 268 policiais a menos no período.

Região de Campinas inicia ano com alta nos casos de estupro e furto, diz SSP; homicídios caem

Segundo o sindicato que representa a categoria, o aumento no déficit ocorre, principalmente, por conta de profissionais que se aposentaram e não foram substituídos por meio de novos concursos públicos.

“Na região de Campinas, minimamente, teria de repor 800 policiais. É preciso achar uma forma de ser mais célere nessas contratações. É de muita urgência. Sem policiais, falta investigação. Faltando investigação, a população fica desatendidade em parte”, explica Aparecido Lima de Carvalho, presidente do Sindicato dos Policiais Civil de Campinas e região (Sindpol).

Na região de Campinas, cada unidade da Polícia Civil tem, em média, 10 profissionais, o que inclui delegado, investigadores, escrivães, carcereiros, entre outros. O número é considerado insuficiente para atender a demanda.

Recompor é prioridade, diz SSP

Procurada para comentar os dados, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo afirmou que “a recomposição do efetivo policial é uma das prioridades do governo do Estado”.

“A atual gestão da SSP, desde que assumiu a pasta, tem adotado um conjunto de ações emergenciais para reduzir o déficit das polícias paulistas, que é de 32,6% no caso da Polícia Civil. Já estão aprovadas e com previsão de saírem, ainda neste semestre, concursos com um total de 3,5 mil vagas, sendo 552 para carreira de delegados. Além destes, estão em andamento concursos para a seleção de mais 2.750 policiais civis. Também estão em andamento estudos para realização de concursos extraordinários”, informa a pasta.

Ainda de acordo com a SSP, outra medida que vem sendo adotada de forma “prioritária é a reestruturação de funções das forças de segurança”.

“O objetivo é realocar os policiais para o exercício de funções precípuas de natureza policial, reservando as atividades administrativas e de natureza não policial a outros profissionais, policiais temporários, aposentados ou da reserva ou, ainda, por meio da contratação de serviços terceirizados”, completa.

