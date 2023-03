deforestazione-dell’amazzonia:-nuovo-e-triste-record-a-febbraio

A febbraio, secondo mese del mandato presidenziale di Luiz Inácio Lula da Silva, la deforestazione dell’Amazzonia segna il picco più alto mai toccato in questo periodo dell’anno da quando esistono le rivelazioni. È perfino peggiore delle vette di disboscamento toccate durante i 4 anni di presidenza di Bolsonaro.

Il sistema di monitoraggio DETER dell’istituto di ricerca spaziale INPE ha infatti registrato 209 chilometri quadrati di foresta distrutta, contro i 199 chilometri quadrati rilevati a febbraio 2022, precedente record di questo periodo.

Quando lo scorso gennaio il sistema DITER aveva registrato un calo del 61% rispetto a gennaio 2022, gli esperti avevano avvisato che, a causa della massiccia presenza di nuvole che ostacolavano il monitoraggio, era ancora prematuro parlare di una “inversione” della tendenza alla deforestazione.

Allo stesso modo, avverte Daniel Silva di WWF Brasile, l’impennata osservata a febbraio potrebbe includere le perdite forestali che non erano state riscontrate a gennaio.

È dunque ancora troppo presto per capire se si sta verificando un’effettiva inversione di tendenza della deforestazione in Amazzonia. Certo è che il 1° gennaio di quest’anno, il Presidente Lula è entrato in carica con la promessa di ricostruire le agenzie governative incaricate di proteggere l’ambiente, a seguito dei severi tagli al budget e al personale perseguiti dal presidente Bolsonaro.

Lula ha anche annunciato di voler raggiungere l’ambizioso obiettivo di deforestazione zero entro il 2030.

Per riuscirci, conta sugli aiuti internazionali, in particolare quelli del Fondo Amazzonia, di cui Germania e Norvegia sono i principali finanziatori.

valipomponi