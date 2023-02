‘Degrau’ em praia e arranha-céus em Balneário Camboriú viram cenário de ensaio de noivado; FOTOS

Casal do Paraná veio ao Litoral Norte catarinense para fazer as fotografias. ‘Balneário Camboriú fascina qualquer engenheiro’, diz noiva, que é engenheira civil. Casal em ensaio de noivado na Praia Central de Balneário Camboriú

O “degrau” na areia da Praia Central e os arranha-céus de Balneário Camboriú, no Litoral Norte, viraram cenário para um ensaio de fotos de noivado. O casal Keila Daisy e Victor Ricato, que é do Paraná, escolheu a região, que já conheciam, para o registro fotográfico.

“A gente estava na dúvida. Queríamos água e rio, praia. Mas aqui [Paraná] está com muito chuva e as águas estão bem escuras. E sou apaixonada pelos prédios [de Balneário Camboriú]. O fotógrafo adorou”, contou Keila.

O casal é de Assis Chateaubriand, cidade no Oeste do Paraná, a cerca de 800 quilômetros de Balneário Camboriú. Os noivos já tinham visitado o município do Litoral Norte catarinense antes do ensaio.

As fotos foram tiradas em 7 de fevereiro por volta das 17h, para pegar o pôr do sol. No ensaio, o casal aparece na Praia Central, na frente dos arranha-céus.

Em algumas das fotos, os dois estão na escarpa da areia, o “degrau” formado na orla da praia por causa da erosão. Os noivos também tiraram fotografias na roda gigante que fica no Pontal Norte.

Keila tem 23 anos e é formada em engenharia civil. Ela contou que é fascinada pelos arranha-céus da cidade.

“Balneário Camboriú fascina qualquer engenheiro”, resumiu Keila. O futuro marido Victor é barbeiro na cidade paranaense de origem do casal.

Os noivos se conheceram no início de 2020. O casamento está marcado para abril na cidade paranaense de Toledo, também no Oeste do estado vizinho.

