Dei e dee dell'antica Roma – Con te a Roma

Il popolo dell’antica Roma era politeista, cioè adorava più di un dio. Durante la fondazione di Roma, gli dei erano numina, manifestazioni divine senza forma e senza volto, ma non per questo meno potenti. Gli dèi e le dee dell’antica Roma come esseri umanizzati sono arrivati più tardi, con l’influenza di Greci ed Etruschi, che avevano divinità di forma umana. Alcuni degli dei e delle dee dell’antica Roma risalgono almeno all’epoca della fondazione di Roma stessa.

Il concetto di numina continuava a esistere nell’antica Roma ed era associato a qualsiasi manifestazione divina. Si credeva che ogni cosa in natura fosse abitata da numina, il che spiega l’enorme numero di dei e dee dell’antica Roma nel Pantheon romano. I numina segnano la volontà divina attraverso i fenomeni naturali che il romano virtuoso cerca continuamente di comprendere. È lo stesso motivo per cui si presta grande attenzione ai presagi e ai segni in ogni aspetto della vita quotidiana romana.

Gli dèi e le dee dell’antica Roma erano presenti praticamente per ogni cosa conosciuta, compresi gli dèi del mare, della terra, del cielo, delle donne, della bellezza, della guerra e molti altri. Gli antichi romani costruivano templi dove veneravano questi dei e queste dee. Essi davano persino il nome di pianeti e mesi dell’anno a queste divinità, credendo che fossero potenti, immortali e che scendessero sulla terra di tanto in tanto fingendo di essere esseri umani.

Tra gli dei e le dee più importanti dell’antica Roma vi sono Apollo, Bacco, Cerere, Cupido, Diana, Fortuna, Giano, Giove, Marte, Mercurio, Minerva, Nettuno, Venere, Plutone, Saturno e Vulcano.

Apollo era il dio arciere della guarigione e della medicina, nonché portatore di pestilenze mortali. Si dice che fosse il capo delle Muse e il dio della musica e della poesia. Apollo era uno degli dei più significativi e multiformi dell’Olimpo.

Giano era il dio dell’inizio e della fine, dei cancelli e delle porte, che si manifesta con una testa bifronte che guarda in direzioni opposte. Era adorato all’inizio del raccolto, della semina, della nascita, del matrimonio e di qualsiasi altro tipo di inizio. Rappresenta anche il passaggio tra la vita primitiva e la civiltà, la pace e la guerra, la campagna e la città, la crescita dei giovani. Il mese di gennaio prende il suo nome e a Roma aveva numerosi templi.

Giunone era la regina degli dei. Figlia di Saturno, sorella di Nettuno e Plutone, moglie di Giove e madre di Giove e Vulcano, Giunone era ritenuta protettrice e consigliera speciale dello Stato romano, protettrice delle donne durante la nascita, il matrimonio e l’allevamento. I Matronalia, celebrati dall’1 al 2 marzo, sono la sua festa principale, considerata la dea madre di tutta Roma. Il mese di giugno prende il nome da lei.

Gli dei e le dee dell’antica Roma hanno avuto un ruolo molto importante nella vita degli antichi romani, e ancora oggi svolgono un ruolo importante nella sua storia, nella sua cultura e nella sua gente; i resti visibili sono evidenti in tutta la mozzafiato Città Eterna di Roma.

Gli dei di Roma

Quando fu fondata la città eterna, gli dei di Roma erano considerati numi e si diceva che manifestassero la loro presenza con potenza. Furono i Greci e gli Etruschi a influenzare i primitivi locali ad averli in forma umana. La convinzione che tutto ciò che è presente in natura fosse provocato dalla divinità spiegava il gran numero di divinità presenti nel pantheon. I pii della società erano fedeli nel cercare interpretazioni, il che spiega perché i presagi e i portenti erano molto essenziali nei primi tempi.

Gli dei di Roma sono composti da un gruppo principale chiamato Dii Consentes. Sono dodici: Apollo, Cerere, Diana, Giunone, Giove, Marte, Minerva, Mercurio, Nettuno, Venere, Vesta e Vulcano. Fu il poeta Ennuis ad elencarli intorno al III secolo a.C.. Poiché erano molto onorati, le loro statue si trovavano nel Foro e, più tardi, nella Porticus Deorum Consentium. In occasione del lectisternium, un banchetto dei loro idoli, ognuno di essi veniva posto su cuscini dove venivano offerti i pasti. Tre di loro formavano la Triade Capitolina ed erano anche il fondamento della religione locale.

Cupido è una delle divinità di Roma che ha diverse storie sulla sua discendenza. Secondo Cicerone, è figlio di Mercurio e Diana o di Marte e Venere. Anche Platone ne parla nei suoi scritti e nella Teogonia di Esiodo. Si dice che Cupido sia stato creato dai problemi che si sono verificati nel mondo. In tutti i racconti della mitologia, ci sono due lati della sua figura. Una mostra che è un giovane vivace che prova piacere nel diffondere l’amore. Un altro illustra che è un riottoso che ama fare cose malvagie. Si dice che Cupido avesse poteri maggiori di sua madre, perché aveva il dominio sugli idoli dell’Olimpo, sulle creature del mare e sui morti dell’Ade. Nel dipinto di Caravaggio intitolato Amor Vincit Omnialin, è raffigurato con ali armate di arco e frecce.

Fortuna è una delle divinità di Roma che ha un suo equivalente anche nella mitologia greca. È personificata come portatrice di fortuna e rappresentata come velata e cieca. È simile alle rappresentazioni contemporanee della Giustizia che si manifestano in modo dilagante. Fortuna era anche riconosciuta per prendersi cura delle scorte di grano quando viene chiamata con il nome di Annonaria. Il giorno della sua festa è il 24 del calendario indigeno. Aveva un tempio nella Forma Boarium, un santuario pubblico sul Quirinale. In tutta la città era venerata in diversi santuari, ma non con un unico titolo perché ce ne sono molti. È stato applicato a Fortuna a causa delle tragiche circostanze in cui è stata identificata per mostrare un effetto positivo.