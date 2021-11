Deianira lancia la bomba: “Brutte notizie per Aldo Montano, appena lui torna la moglie se ne va. Cos’è successo”. Fan increduli

A grande sorpresa torna nel palinsesto Mediaset 2021 L’Isola dei Famosi e tra i concorrenti potrebbe esserci la moglie di Aldo Montano. In questo momento, l’ex campione olimpico si trova nella casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, e si sta distinguendo per educazione e per la capacità di non farsi trascinare dai gossip degli altri coinquilini. Non solo, ad appassionare i telespettatori è la forte amicizia che si è creata tra lui e Manuel Bortuzzo, ragazzo che ha visto morire i suoi sogni olimpici a causa di un proiettile che ha messo fuori gioco le sue gambe. I due sono sempre insieme e aprono per il pubblico uno spiraglio su quello che è il mondo dello sport.

Anche la moglie di Aldo Montano è una sportiva. I due si sono conosciuti nel corso di una festa organizzata dopo dei giochi olimpici. L’arrivo della bellissima bionda nella casa del Grande Fratello Vip ha lasciato tutti col fiato sospeso. La sua bellezza, il suo modo di fare riservato e non avvezzo alle dinamiche televisive, hanno incantato il pubblico. Per questo, sembra che anche per lei possa esserci un futuro sul piccolo schermo italiano. Pare infatti che il suo nome sia in lizza per la partecipazione a L’Isola dei Famosi, reality che si svolge in Honduras e che andrà in onda proprio dopo a quello condotto da Alfonso Signorini.

Per un Aldo Montano che torna a casa, potrebbe esserci una Olga Plachina che se ne va. Sicuramente una bella batosta per Montano ma la felicità di una buona fetta maschile di telespettatori. Lo scoop è di Deianira Marzano, esperta di gossip e influencer, sempre molto informata su quello che accade dietro le quinte televisive. Oltre a quello della bella russa, negli ultimi tempi sono emersi anche altri nomi di personaggi dello spettacolo che potrebbero prendere parte al reality: Armando Incarnato, dal mondo di Uomini e Donne; Jeda Lenfoire, fidanzato di Vera Gemma; il Mago Forest e Justine Mattera.

L’anno scorso l’Isola dei Famosi ha realizzato ascolti flop e per questo si pensava che sarebbe stato tagliato. Non solo, i vertici Mediaset hanno anche acquistato sei edizioni di un altro reality, La Talpa, che sarebbe dovuto andare in onda al suo posto. Ma a quanto pare quest’ultimo è stato rimandato e, dopo la fine del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, verrà trasmesso di nuovo lo show che si svolge in Honduras. Dei Vip diventeranno dei veri e propri naufraghi: dovranno procurarsi il cibo e trovare il modo di ripararsi dalle intemperie. Ancora non c’è nulla di ufficiale, dal momento che lo show andrà in onda solo a marzo.

Alfonso Signorini ha infatti annunciato con estremo orgoglio che per la seconda volta il termine del Grande Fratello Vip è stato rimandato di tre mesi. Ovviamente, grazie agli ascolti che pur non raggiungendo gli apici della scorsa stagione risultano ugualmente abbastanza soddisfacenti per la Mediaset. Dovremo aspettare ancora un po’ per scoprire chi saranno i Vip protagonisti de l’Isola dei Famosi e soprattutto se al suo timone ci sarà ancora Ilary Blasi, che l’anno scorso ha avuto delle enormi difficoltà. Quel che è certo è che saranno cambiati tutti e tre gli opinionisti.

