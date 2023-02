Deic localiza e prende homem condenado a 14 anos de prisão por estupro contra a própria filha em Piracicaba

Segundo a 2ª Dise, que realizou a ação, o acusado de 45 anos estava morando na área rural da cidade; na época do crime, a vítima tinha 15 anos Prisão de suspeito de estupro em Piracicaba

Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu um homem de 45 anos condenado pela Justiça a 14 anos de prisão por estupro contra a própria filha, na manhã desta segunda-feira (13), em Piracicaba (SP). O crime ocorreu há três e, na época, a vítima tinha 15 anos

A ação foi realizada por policiais da 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), após investigação que permitiu identificar que ele estava morando em uma casa na área rural de Piracicaba, no distrito de Tanquinho.

As equipes foram até um local com um veículo sem identificação e fizeram monitoramento velado da casa. Assim, avistaram quando o acusado chegou do trabalho para almoçar, por volta das 11h50. Ele não ofereceu resistência.

O procurado foi levado até a sede da 2ª Dise/Deic, onde foi formalizado registro de captura.

Vito Califano