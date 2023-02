Deic prende porteiro suspeito de agredir idoso em Piracicaba; vítima está em UTI

Vítima foi intubada em UTI devido às lesões, diz a polícia. Durante cumprimento de mandados, foram apreendidas drogas e máquinas de choque. Um adolescente foi ouvido e liberado. Drogas apreendidas durante a operação policial

A Polícia Civil prendeu um porteiro de 20 anos suspeito de agredir idoso e deixá-lo em estado grave, em Piracicaba (SP), na manhã desta sexta-feira (24). Durante a ação, também foram apreendidas drogas e máquinas de choque. Um adolescente que estaria no local no momento das agressões foi ouvido e liberado.

As investigações foram iniciadas pela 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e 3ª Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) apontam que o idoso é esquizofrênico, sofre de transtorno bipolar e, durante um surto dentro do condomínio popular onde reside, deu um tapa no porteiro do local. Então, o porteiro desferiu um soco no rosto do morador, que caiu e bateu a cabeça ao solo.

Também conforme a polícia, a vítima teve trauma de crânio grave, edema cerebral, um profundo corte abaixo do olho esquerdo e escoriações pelo corpo, permanecendo entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC).

Também conforme a apuração policial, familiares da vítima foram informados que no momento da agressão havia um adolescente com uma máquina de choque no local.

Tanto o porteiro quanto o adolescente, que tem 15 anos, foram identificados pelas equipes policiais, que solicitaram mandados de busca e apreensão em seus endereços.

Nesta sexta, o cumprimento das ordens judiciais teve início às 6h15, bairro Vivendas Bela Vista e, além da 2ª Dise, e 3ª DHPP, contou com participação de policiais da Unidade de Inteligência Policial (UIP).

Na chácara onde mora o porteiro, ele foi surpreendido com uma mochila com drogas, materiais para embalo e fracionamento dos entorpecentes, um caderno com farta contabilidade do tráfico e uma máquina de choque, segundo o registro policial.

Já no apartamento do adolescente, que fica no mesmo condomínio onde mora a vítima, foi localizada sob a escada do bloco outra máquina de choque. Conforme a equipe policial, o jovem confessou que estava com a máquina no momento da agressão e que a escondeu naquele local, mas negou ter agredido o idoso.

O porteiro foi detido por tráfico de entorpecentes e levado até da sede da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), onde a prisão foi oficializada. Ele confirmou que deu um soco no idoso após receber um tapa, mas negou que as lesões graves tenham ocorrido devido ao golpe que desferiu. Ele também afirmou que o adolescente não agrediu a vítima, por isso o jovem foi liberado ao seu responsável.

Apreensões durante a ação policial:

Dois tijolos de maconha

Uma metade de tijolo de maconha

Três pedaços de maconha

Três saquinhos contendo maconha esfarelada

Material plástico para embalo

Uma balança de precisão

Duas máquinas de choque

Um aparelho celular

Um caderno com com anotações

