Deklarata e OKB-së iu referua “Marrëveshja për normalizim në mes Beogradit dhe Prishtinës”, Rama kërkon shpjegime

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka reaguar pas një deklarate të OKB-së ku termi “marrëveshja për rrugën drejt normalizimit në mes Kosovës dhe Serbisë”, u referohet vendeve me kryeqytetet e tyre.

Me anë të një postimi në Twitter, Rama ka kërkuar që të jepen sqarime për këtë duke deklaruar se një gjë e tillë është e papranueshme nëse e njëjta është bërë qëllimisht.

“Beogradi dhe Prishtina’?! Një gabim serioz apo një gabim? Emri zyrtar i saj është ‘Marrëveshja për rrugën drejt normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë’ dhe do të ishte e papranueshme nëse SG nuk do ta përdorte këtë emër të duhur qëllimisht. Ju lutemi jepni sqarime menjëherë”, ka shkruar Rama.

‘Belgrade and Pristina’?! A serious mistake or a lapse? The official name of it is ‘The Agreement on the Path to Normalization between Kosovo and Serbia’, and it would be unacceptable if the SG did not use this proper name deliberately. Please provide clarification promptly. pic.twitter.com/n48UMyklS1

— Edi Rama (@ediramaal) March 21, 2023