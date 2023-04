Delegado comemorou aniversário horas antes de morrer em Porto Velho

A esposa do delegado, que também foi encontrada morta, é apontada como principal suspeita do crime, segundo a polícia. O caso é trabalhado sob a hipótese de homicídio seguido de suicídio. Delegado Júlio Árabe, da Polícia Civil

O delegado Júlio César Árabe Gomes da Silva comemorava o aniversário de 60 anos horas antes de morrer dentro de casa na Zona Sul de Porto Velho. Ele e a esposa Jaqueline Aparecida, de 49 anos, foram encontrados mortos nesta sexta-feira (31). O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio seguido de suicídio. Jaqueline é apontada como principal suspeita do crime.

“O Dr. Júlio, que ontem completou 60 anos de idade, prestou grande serviço à sociedade rondoniense em mais de 33 anos. Ele atuou no Departamento de Narcóticos – Denarc, Departamento de Polícia Metropolitana e, atualmente, era diretor da Divisão de Homicídios da Capital”, informou a Polícia Civil.

A corporação também informou que as investigações preliminares indicam que Jaqueline deu os tiros que mataram o delegado e em seguida a mulher teria tirado a própria vida.

Os corpos foram encontrados no quarto da residência do casal, nas primeiras horas da manhã desta sexta. A celebração do aniversário teria ocorrido durante a noite da última quinta.

Delegado é encontrado morto dentro de casa em Porto Velho

Durante a manhã desta sexta, a Polícia Civil divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do delegado.

TRAGÉDIA – NOTA DE PESAR!

A Polícia Civil do Estado de Rondônia manifesta profundo pesar pela morte do delegado de Polícia classe especial, Júlio César Árabe Gomes da Silva (60) ocorrida nas primeiras horas desta sexta-feira (31/03) no bairro Floresta, Porto Velho-RO.

O delegado Júlio e a esposa Jaqueline Aparecida Juliatti Arabe, 49, foram encontrados mortos no quarto de sua residência.

Os policiais da Divisão de Homicídios da capital estão em diligências buscando esclarecer todas as anuâncias dessa ação criminosa. O caso é trabalhado sob a hipótese de homicídio seguido de suicídio. As investigações preliminares indicam que Jaqueline efetuou os disparos que ceifaram a vida do delegado Júlio e em seguida tirou própria vida.

O Dr Júlio, que ontem completou 60 anos de idade, prestou grande serviço a sociedade rondoniense em mais de 33 anos. Ele atuou no Departamento de Narcóticos – DENARC, Departamento de Polícia Metropolitana e atualmente, era diretor da Divisão de Homicídios da Capital.

A Polícia Civil se solidariza com seus familiares e amigos, neste momento de muita tristeza e pesar.

Samir Fouad Abboud

Delegado Geral da Polícia Civil

valipomponi