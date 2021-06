delia-duran-e-alex-belli-si-sono-sposati,-le-foto-delle-nozze

Alex Belli e Delia Duran si sono sposati in gran segreto, sabato 26 giugno 2021. Dopo la romantica proposta di matrimonio alle Maldive, solo pochi mesi prima, la coppia ha pronunciato il fatidico sì, come mostrano le foto lanciate in esclusiva dal settimanale Chi, che immortalano ogni momento della festa.

Tutto quello che c’è da sapere sul matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran

“Ci siamo detti di sì dove tutto è iniziato due anni e mezzo fa“, spiega la coppia di neosposi al magazine di Alfonso Signorini. L’attore e la modella venezuelana (che oggi è la seconda moglie di Belli, dopo Katarina Raniakova) si sono sposati nel comasco con rito religioso, nella Tenuta de l’Annunziata a Uggiate Trevano. Proprio lì, svelano, passarono la prima notte insieme, nel 2018: dopo il matrimonio, hanno alloggiato in quella stessa camera. Ad assistere alla cerimonia, una settantina di invitati e la loro cagnolina Bella. Presente anche la mamma di Delia, Ana, che Belli ha finalmente potuto incontrare: unica della famiglia che ha potuto venire in Italia, a causa delle restrizioni della pandemia, lei e la figlia non si vedevano da quattro anni. È stata proprio mamma Ana ad accompagnare Delia alle nozze (le foto sono nella gallery sopra).

Gli invitati vip

Tra i personaggi famosi invitati alle nozze, Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano (testimone dello sposo), Pago e Stefano Sala, che hanno entrambi regalato delle performance vocali. Presenti anche l’ex gieffina Martina Nasoni, anche lei coinvolta nel momento musicale, e il noto direttore artistico Principe Maurice. La sposa ha cambiato tre abiti bianchi, di cui l’ultimo realizzato su un suo disegno.

Le emozioni delle nozze tra Delia Duran e Alex Belli

Solo a fine aprile era arrivata la proposta di nozze, per la coppia nota anche per aver partecipato a Temptation Island Vip. Il reality non minò affatto le basi della loro relazione, che ora li vede con la fede al dito. “Quando l’ho vista arrivare con l’abito bianco mi è venuto un colpo al cuore“, confessa Belli, che ammette di essere stato tanto agitato da non essere nemmeno riuscito a leggere una lettera per Delia, in un momento di commozione che lei ha definito il più bello della giornata.