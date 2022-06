delia-duran,-segreto-sulla-vita-privata:-“con-alex-belli-ho-una-cosa-in-comune”

Alex Belli e la rivelazione di sua moglie: “Amiamo entrambi le donne”

Delia Duran ha rilasciato un’interessante intervista ad Armando Sanchez sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 uscito in edicola. Ed in questa occasione la popolare attrice ha parlato della sua vita al fianco dell’ex gieffino e dei suoi progetti futuri. Ad un certo punto il giornalista ha chiesto alla donna se l’amore libero continua ad essere il loro collante. E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha rivelato che con Alex ha una cosa in comune che rende loro molto uniti: “Amiamo entrambi le donne, e questo rende il nostro rapporto più bello ed armonico…” L’attrice non ha nascosto di credere sia una cosa bella che in una relazione non ci siano limiti.

Delia Duran torna a parlare del famoso triangolo al GF Vip: “Non abbiamo finto”

Armando Sanchez su Novella 2000 ha poi fatto presente alla moglie di Alex Belli che sono stati tanti ad aver mosso dubbi sul famoso triangolo con la terza incomoda Soleil Sorge nato nella casa più spiata dagli italiani. E l’attrice, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha rigettato al mittente tali accuse, asserendo di credere sia assolutamente impossibile fingere in un contesto in cui si è ripresi 24 ore su 24:

“Non si può nascondere la verità per mesi…Tutto è nato per caso e abbiamo continuato fino alla fine della trasmissione…”

La donna, che ieri ha espresso la sua opinione sulla rottura tra Manuel e Lulù, ha poi fatto presente che se avessero davvero recitato allora dovrebbero dare loro un Oscar: “Saremmo stati degli attori provetti…”

Grande Fratello Vip, l’ex concorrente svela: “E’ stata un’esperienza che mi ha fatta crescere tanto”

Successivamente Armando Sanchez su Novella 2000 ha chiesto a Delia Duran di esprimere una sua opinione sulla sua esperienza come concorrente nel reality show vip condotto da Alfonso Signorini. E l’attrice ha subito rivelato che è stata un’esperienza che l’ha fatta crescere tantissimo:

“Il GF Vip ti dà la possibilità di conoscere meglio ogni aspetto del tuo carattere, e oggi posso dire di aver compreso i miei difetti e i miei pregi…”

E su Alex Belli non ha invece nascosto di amarlo ancora di più dopo aver partecipato al reality: “Ho capito che siamo fatti l’una per l’altro…”

