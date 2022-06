Delia Duran svela la verità su Jessica e Barù “Sono stati insieme, lui ci ha provato con lei e poi l’ha mollata. Ecco perché”

Delia Duran ha svelato dettagli inediti riguardo le sorelle Selassiè e i loro rapporti amorosi. La donna è stata protagonista del Grande Fratello Vip insieme a suo marito Alex Belli. Il triangolo formato con Soleil Sorge ha appassionato moltissimo i telespettatori, ma ha anche scatenato molte polemiche. In un’Italia in cui i tradimenti sono all’ordine del giorno, ancora non si riesce ad accettare il concetto di amore libero che l’attore ha provato a trasmettere durante la sua permanenza nella casa. La sua compagna, con la sua gelosia, non lo ha di certo aiutato. Ma oggi che il reality è terminato i due sono più felici che mai.

C’è chi pensa che la loro sia stata esclusivamente una messa in scena. Fatto sta che ha funzionato alla grande, perché sono finiti sulle bocche dell’Italia intera. Adesso che il Grande Fratello Vip è terminato Delia Duran e Alex Belli si stanno dedicando ad altri progetti, ma non dimenticano i loro compagni di avventura. In particolare, nel corso di una recente intervista, la donna ha parlato delle sorelle Selassiè che nel reality hanno fatto discutere parecchio soprattutto per le loro relazioni amorose. La prima delle principesse, Jessica, ha conquistato il pubblico al punto di vincere questa edizione.

Nel Grande Fratello Vip Jessica Selassiè ha avuto un flirt con Barù, nipote di Costantino della Gherardesca. Una tresca che è stata seguita tantissimo dal pubblico italiano, desideroso di vederne il seguito anche fuori la casa. Ma questo non è avvenuto e sembra che i due si siano separati definitivamente. Non solo, lui viene sempre più avvistato insieme a una modella che potrebbe essere la sua nuova compagna. Nulla da fare per la principessa, che non ha potuto coronare il suo sogno d’amore. Anche se, secondo quanto detto da Delia Duran, i due ci avrebbero provato segretamente.

“Quando Jessica è arrivata in finale lui ha cominciato a farle gli occhi dolci. Poi lei mi ha raccontato un retroscena scioccante. Lui ci avrebbe provato eccome. Tra loro c’è stato del tenero fuori e dentro la casa”. Sono queste le parole di Delia Duran riguardo il rapporto tra Jessica Selassiè e Barù. E chi segue la coppia di sposini sui social, sa bene che dopo la fine del Grande Fratello Vip hanno frequentato molto le principesse etiopi. Diventa così probabile che la ragazza si sia confidata. La compagna di Alex Belli ha avuto da dire anche sulla piccola Lulù, che nella casa si è fidanzata con Manuel Bortuzzo.

"Quando Lulù veniva a casa nostra ci raccontava solo cose positive di Manuel, la loro separazione è stata come un fulmine a ciel sereno. Una volta usciti la convivenza deve aver fatto capire a Manuel che Lulù non era la persona adatta. In effetti ci vuole tempo per capire se si è compatibili o meno. Parliamoci chiaro, Manu ha bisogno di tanta attenzione perciò ha bisogno della presenza e dell'aiuto dei genitori. Mentre lei a quanto pare non aveva un bel rapporto con la famiglia". Delia Duran sembra avere le idee molto chiare riguardo le sorelle Selassiè e le loro storie d'amore.

