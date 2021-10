delirio-a-uomini-e-donne,-panico-in-studio,-volano-schiaffi,-maria-de-filippi-distrutta.-chi-si-toglie-le-mutande

Che cosa ci riserverà il secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne di Maria De Filippi? Trono Classico o Trono Over al centro dello studio del dating show di Canale 5? A quanto pare è giunto il momento della messa in onda degli schiaffi che sono volati dopo le esternazioni di un cavaliere. Ma scopriamo di più insieme

Uomini e donne torna in onda con il secondo appuntamento della settimana. L’appuntamento è sempre lo stesso: ore 14.45 su Canale 5. Se nella puntata di ieri abbiamo visto Ida Platano e Marcello già in crisi, dopo un iniziale idillio, a causa di una serie di motivazioni espresse dalla Platano incomprensibili per il cavaliere, oggi dovremmo vedere un’altra coppia già in crisi.

Chissà come reagirà Tina Cipollari a quello che a breve vi anticiperemo, vista la reazione avuta nella puntata di lunedì 4ottobre, quando si è scagliata contro la parrucchiera di Brescia, grande amica di Gemma Galgani ed ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, sostenendo che è lei stessa il problema nelle relazioni, perché riesce sempre a far scappare tutti gli uomini. E vista anche la reazione nei confronti di Biagio Di Maro, al quale ha detto di vergognarsi dopo aver trattato in maniera irrispettosa (l’ha di nuovo illusa) Sara Zilli.

Uomini e donne: volano schiaffi in studio

Oggi, dicevamo, al centro dello studio di Uomini e Donne dovrebbe esserci un’altra coppia del Trono Over: Graziano è uscito con una dama e racconterà alcuni dettagli piuttosto piccanti di quanto sarebbe, a detta sua, accaduto tra di loro. Il racconto del cavaliere manderà su tutte le furie la dama e a quanto pare voleranno anche degli schiaffi.

La padrona di casa Maria De Filippi dovrà quindi intervenir per riportare la calma in studio e inoltre si arrabbierà molto per la vicenda tanto da decidere di oscurare e tagliare alcune scene. QUindi sarà possibile che non vedremo tutto l’episodio nella puntata odierna di Uomini e Donne, bensì solo le parti non censurate. Il cavaliere ha infatti raccontato che la dama si è tolta le mutande e gliel’ha lasciate come ricordo. A tal supporto avrebbe anche delle foto che vuole mostrare a Gianni

U&D: la cacciata di Joele Milan

Insomma una scena alquanto assurda che richiama molto quella accaduta ad un’altra dama, Aurora Tropea, che nella passata dizione lasciò lo studio di Uomini e Donne dopo essere stata accusa di aver mandato foto in intimo a un cavaliere. Dopo questa Maria de Filippi fu accusata di non aver fatto nulla per proteggere la dama e quindi, probabilmente non ha voluto ripetere l’esperienza. Si avvicina anche la “cacciata” del tronista Joele Milan. Quando verrà mandata in onda? A quanto pare dovrebbe avvenire nella puntata di domani, mercoledì 6 ottobre. Vedremo se davvero sarà così.

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.