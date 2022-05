Delirio ad Uomini e Donne: è rissa nel trono over. Due dame si strappano i capelli, Maria de Filippi le caccia, mai vista così

Pochi giorni fa è accaduto davvero l’impossibile nello trasmissione di Maria. Lo studio di Uomini e Donne sarebbe stato preso d’assalto da due dame in lite fra loro. Le donne sono poi state cacciate. Sappiamo tutti che le puntate di Uomini e Donne sono registrate e poi montate, prima di andare in onda. Ciò implica che al pubblico non venga reso noto tutto ciò che in effetti accade in studio.

Ma nell’era di internet è sempre più facile scoprire dettagli più profondi. Infatti, attraverso una diretta instagram dell’ex dama Elena Scielzo, scopriamo un interessante racconto. Ricordiamo che Elena non è più presente in puntata dopo un acceso scontro con i cavalieri Armando Incarnato e Biagio di Maro, che l’avevano accusata di avere già un compagno fuori, dal quale era in realtà mantenuta. Insinuati i dubbi, è stato difficile poi riacquistare la fiducia della redazione.

La diretta instagram era però collettiva. Elena dialogava con Marika Geraci ed il suo fidanzato Diego, la cui storia d’amore è nota proprio per essere nata nello studio di Uomini e Donne. Durante la conversazione è emerso di una lite focosa avvenuta durante un fuori onda. Dapprima si trattava di una discussione, che si è poi trasformata in una rissa, arrivando alle mani. Le protagoniste in questione sono due dame di Armando: Giuliana e Stefania. ( continua dopo la foto)

La Scielzo racconta che Giuliana si è alzata per tirare i capelli a Stefania. Il gesto è stato chiaramente condannato da Elena, che oltretutto ha potuto assistere all’intera scena proprio perché era seduta accanto alla vittima. L’ex dama, inoltre ha anche cercato di fermarle per evitare che la situazione degenerasse ma stava per cadere, insieme a loro. Sempre durante la sua testimonianza instagram, sottolinea quanto sia sia trattato di un gesto di violenza assolutamente fuori luogo.

D’altronde si sa, questa non è stata la prima né sarà l’ultima lite di Uomini e Donne. Che si tratti di trono over o di trono classico, le accese discussioni non sono mai mancate in studio, così come pianti, uscite di scena, sfoghi e delusioni. E probabilmente non è stata nemmeno la prima volta in cui è scoppiata una rissa fisica, anche se a noi telespettatori non è dato saperlo, in quanto tutto passa attraverso il filtro del montaggio. Certamente i fuori onda rimangono sempre il momento di più enfasi di una trasmissione.

Per continuare ad avere news, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Delirio ad Uomini e Donne: è rissa nel trono over. Due dame si strappano i capelli, Maria de Filippi le caccia, mai vista così proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.