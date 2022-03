Deloitte Italia: le aziende del network diventano Società Benefit

Le società operative del network di Deloitte in Italia, prime tra le grandi società di servizi alle aziende, hanno intrapreso il percorso di trasformazione in Società Benefit. Lo annuncia lo stesso CEO di Deloitte Italia, Fabio Pompei, spiegando che il passaggio a Società Benefit si inserisce a pieno nella strategia del Network Deloitte: “In Deloitte siamo consapevoli di avere una grande responsabilità nei confronti della comunità in cui operiamo e di poter avere un impatto positivo sulle sfide complesse del mondo di oggi. Per questo, a livello globale, abbiamo lanciato WorldImpact, la strategia che ha come obiettivo quello di creare un mondo più sostenibile. In Italia abbiamo declinato questo impegno con Impact For Italy, moltiplicando i nostri sforzi per affiancare imprese e istituzioni con l’idea di contribuire a una crescita più virtuosa, sostenibile e inclusiva dell’economia del Paese”.

Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia

Pompei ha anche spiegato: “La trasformazione in Società Benefit è in linea con l’impegno di Deloitte a perseguire obiettivi di sostenibilità nelle attività di business, che ci ha portato a mettere in campo numerosi progetti di grande impatto sociale anche attraverso Fondazione Deloitte, che dalla sua nascita ha promosso 50 progetti e ha lanciato anche il ‘Volunteer Hub’, il primo programma di volontariato aziendale integrato. Deloitte è stata anche la prima realtà a livello globale a rendere obbligatoria la formazione sul cambiamento climatico per tutte le sue persone, in linea con WorldClimate, la strategia con cui ci poniamo l’obiettivo di azzerare le nostre emissioni entro il 2030”.

Attiva in Italia dal 1923, Deloitte è cresciuta costantemente grazie all’approccio multidisciplinare e la presenza capillare sul territorio nazionale. Al 31 maggio 2021 il network Deloitte in Italia ha registrato un fatturato lordo di circa 890 milioni di euro e conta circa 9 mila persone. Entro maggio si prevede l’ingresso di circa 1.600 persone (che saliranno complessivamente a 3.000 entro il 2022), con una prospettiva di 3.500 ingressi nel corso del prossimo anno fiscale (da giugno 2022 a maggio 2023).

Le società operative del network di Deloitte in Italia che diventeranno Società Benefit sono: Deloitte Italy S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l., Deloitte Financial Advisory S.r.l., Deloitte Risk Advisory S.r.l., Officine Innovazione S.r.l., Deloitte Business Solution S.r.l., Studio Tributario e Societario Deloitte S.t.P. S.r.l., Deloitte Legal S.t.Ar.l.

